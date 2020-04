Am Stadion schon länger präsent: Die Schriftzüge der Partnerschaft. (nordphoto)

Was der WESER-KURIER bereits vergangene Woche berichtet hatte, gab Werder Bremen am Donnerstag nun auch offiziell bekannt: Sponsor „Wohninvest“ weitet sein Engagement deutlich aus und setzt damit ein klares Zeichen in der vielleicht schwierigsten Krise des SV Werder.

Vergangenen Sommer hatte die Firma aus der Nähe von Stuttgart für Aufsehen gesorgt, weil sie einen Stadionpartnerschafts-Vertrag mit Werder schloss, der auch die Namensrechte beinhaltet. Seither spielt die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt offiziell im „Wohninvest Weserstadion“. Auch wenn der Verein das eher als einen Vornamen verkaufen wollte, war der Unmut bei vielen Fans über diese Maßnahme groß. Für den Verein aber und auch für die Stadion-Betriebsgesellschaft war der damalige Deal extrem wichtig.

Auch Nachwuchs und Breitensport profitieren

Jetzt präsentiert sich die Firma „Wohninvest“ trotz der zeitweise massiven Proteste im Stadion mit einer Haltung, die viele Kritiker in Bremen zumindest nachdenklich stimmen dürfte. Denn zusätzlich zu dem bereits bestehenden, millionenschweren Sponsoring schließt die Firmengruppe im eSports eine Hauptpartnerschaft mit der eAcademy sowie mit dem Werder-Talentteam ab. „Wohninvest“ wird zudem Ärmelpartner des Frauen- und Mädchenfußballs sowie des gesamten Werder-Leistungszentrums und steigt mit seinem Engagement auch noch in den Sportarten Handball und Tischtennis bei Werder ein.

Klaus Filbry, Vorsitzender der Werder-Geschäftsführung, betont entsprechend die Bedeutung dieser neuen Vereinbarung: „Wir freuen uns sehr, dass Wohninvest als starker Partner mit der Ausweitung des Sponsorings in dieser herausfordernden Situation ein wichtiges Zeichen setzt. Gemeinsam konnten wir in den vergangenen Monaten eine vertrauensvolle und sehr konstruktive Partnerschaft aufbauen. Wir blicken mit Vorfreude auf die weitere Zusammenarbeit.“

Panzer hatte es angekündigt

Insbesondere die Förderung des Nachwuchses liege sowohl Werder als auch „Wohninvest“ sehr am Herzen. Konkret wird die Firma mit der Marke „Wohninvest Academy“ werben, mit der das Unternehmen aus Fellbach bei Stuttgart, das Experten für Gewerbeimmobilien vereint, bereits länger eine hauseigene Akademie für den Immobiliennachwuchs betreibt. „Durch das vereinbarte Engagement können wir das für beide Partner wichtige Thema Nachwuchsförderung auf perfekte Art und Weise verbinden“, sagt Werders Vertriebs-Direktor Christian Rauhut.

„Wohninvest“-Geschäftsführer Harald Panzer hatte bereits im vergangenen Sommer betont, dass man gerne ein echtes Mitglied der Werder-Familie werden wolle - und hat nun trotz schwieriger erster Monate innerhalb der Familie Wort gehalten und Fakten geschaffen. Dabei war erst in dieser Woche wieder mal ein Banner der Firma am Trainingsplatz abgerissen worden, weshalb der Verein zum wiederholten Male eine Anzeige erstatten musste.

„Werder ist für uns ein wichtiger Partner. Mit der Ausweitung unseres Engagements möchten wir die Wichtigkeit dieser Partnerschaft betonen, uns aber auch intensiv für die Fortführung der hervorragenden Nachwuchsarbeit beim SV Werder stark machen“, erklärte Panzer nun. Er machte zudem deutlich: „Als einer der traditionsreichsten Sportvereine Deutschlands hat Werder immer auch Wert darauf gelegt, Mitgliedern verschiedene Sportangebote zu ermöglichen und Leistungssport in den Bereichen Handball und Tischtennis vorangetrieben. Diese Entwicklung möchten wir unterstützen, indem wir unsere Partnerschaft auf breite Beine stellen.“