Schlicht, aber stilvoll: So soll das neue Werder-Trikot für die Saison 2017/2018 aussehen. MEIN WERDER präsentierte bereits vorab eine Illustration des künftigen grün-weißen Dresses für die kommende Spielzeit. Bis das neue Trikot allerdings offiziell ist, wird es noch eine Weile dauern. Das bestätigte Werder-Geschäftsführer Klaus Filbry.

„Vorgestellt wird das neue Trikot am 1. Juli“, so Filbry. Ein Grund für den Termin ist zweifellos auch der Wechsel des Ausrüsters: Über fünf Jahre wurde der neue Werder-Vertrag mit Umbro abgeschlossen, der bisherige Kontrakt mit Nike läuft Ende Juni aus. „Das wird gut, glaube ich“, schürt Filbry die Vorfreude auf die Trikotpräsentation, hält sich darüber hinaus aber bedeckt: „Mehr will ich nicht verraten.“