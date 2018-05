Schlicht, aber stilvoll: So soll das neue Werder-Trikot für die Saison 2017/2018 aussehen. MEIN WERDER präsentierte bereits vorab eine Illustration des künftigen grün-weißen Dresses für die kommende Spielzeit. Bis das neue Trikot allerdings offiziell ist, wird es noch eine Weile dauern. Das bestätigte Werder-Geschäftsführer Klaus Filbry.

„Unsere Kooperation mit Umbro startet am 1. Juli. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt werden wir auch das neue Trikot präsentieren", sagte Filbry. "Es ist für uns ein großes Thema, für fünf Jahre mit einem neuen Partner in den Markt zu gehen. Das wird gut, glaube ich. Mehr will ich nicht verraten." Werders Ausrüstervertrag mit Nike läuft Ende Juni aus, danach beginnt der fünfjährige Kontrakt mit Umbro.

(Dieser Artikel wurde am 18. Mai um 11.05 Uhr aktualisiert.)