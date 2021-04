Marco Friedl und Yuya Osako von Werder Bremen freuen sich über den Erfolg, das ihr Klub das Halbfinale erreicht hat. (nordphoto / gumzmedia)

Es ist eine Bilanz, die sich wirklich sehen lassen kann – Werder Bremen und der DFB-Pokal, das passt in diesem noch recht jungen Jahrhundert ziemlich gut zusammen. Seit dem Jahr 2000 haben die Bremer nun zum neunten Mal das Halbfinale des Wettbewerbs erreicht, was bei 22 Spielrunden (gerechnet von der Saison 99/00 bis zur laufenden Serie 20/21) eine mehr als beachtliche Ausbeute ist.

Die Halbfinalsiege gegen Lübeck (2004) und gegen den HSV (2009) brachten später sogar den Titel ein, nach den Erfolgen in der Vorschlussrunde gegen die Stuttgarter Kickers (2000) und den FC Augsburg (2010) waren die Bayern im Endspiel aber jeweils zu stark. Gleich viermal verpasste Werder den letzten Schritt ins Finale – 2003 war kurz davor gegen Kaiserslautern Schluss, 2005 gegen Schalke sowie 2016 und 2019 jeweils gegen die Bayern. Am 30. April gegen RB Leipzig nehmen die Bremer nun ihren neunten Halbfinal-Anlauf in diesem Jahrhundert.