Noch immer ist Theo Gebre Selassie nicht ins normale Teamtraining zurückgekehrt, sobald es ein wenig körperlicher in den Einheiten zugeht, absolviert der Tscheche ein individuelles Programm. Wie Florian Kohfeldt am Mittwochmittag mitteilte, hängt das noch immer mit der Kopfblessur aus dem ersten Testspiel im Zillertal zusammen. Dort war Gebre Selassie bereits nach wenigen Sekunden per Ellenbogen-Check aus dem Weg geräumt worden. „Er hat keine Gehirnerschütterung, aber er wird täglich von einem unabhängigen Mediziner neurologisch untersucht“, erklärte Kohfeldt.

Beim Rechtsverteidiger, für dessen Spiel die Kopfballstärke unablässig ist, wolle Werder absolut kein Risiko eingehen, weshalb es diese ärztliche Betreuung gebe und er aus sämtlichen Spielsituationen herausgehalten werde, wie Kohfeldt sagte. Auch ein Einsatz bei den Testpartien in Lohne am kommenden Wochenende sei daher eher unwahrscheinlich. „Wichtig ist, dass er danach voll einsteigen und in Grassau mitmachen kann“, sagte Werders Trainer.

Knieprobleme bei Beijmo

Anders sieht es bei Ludwig Augustinsson aus, der zwar aufgrund der Nachwehen des jüngsten Darmstadtspiels in Österreich am Mittwoch mit dem Teamtraining aussetzte und ein individuelles Programm im Stadion abspulte, aber bereits am Donnerstag wieder zurückkehren wird. Auch in Lohne werde der Schwede dabei sein, kündigte Kohfeldt an. Sebastian Langkamp mache ebenfalls weiter Fortschritte und dürfte spätestens am Chiemsee zur Mannschaft zurückkehren.

Wie genau es für Felix Beijmo weitergeht, ist dagegen noch ungewiss. Der 21-Jährige hatte bereits am Dienstag frühzeitig das Training abgebrochen und fehlte seither. „Felix wird noch untersucht, er hat Probleme in der Kniekehle“, sagte Florian Kohfeldt. „Aber es ist nichts Strukturelles, er wird wohl nicht lange ausfallen.“ Für einen weiteren kurzen Schreckmoment sorgte Kevin Möhwald, der ein wenig früher das Vormittagstraining am Mittwoch beendete. Sein linker Fuß war dabei dick einbandagiert. Was genau den Mittelfeldspieler plagte, konnte Kohfeldt allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht nicht sagen.