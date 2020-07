Meldet sich in der neuen Saison zurück: Werders Innenverteidiger Ömer Toprak. (nordphoto)

Der Satz ging ein wenig unter, aber er lag Marco Bode sehr am Herzen. In den Minuten zuvor war es bei Werders Pressekonferenz zur Saisonanalyse darum gegangen, dass Sportchef Frank Baumann auf dem Transfermarkt mangels Geld die Hände gebunden seien, zumal der Verein nach dem erreichten Klassenerhalt die bisher nur ausgeliehenen Leonardo Bittencourt und Ömer Toprak kaufen müsse – für insgesamt etwa elf Millionen Euro. Die Diskussion hatte einen negativen Unterton, auch weil beide Profis im dramatischen Saisonfinale mit den beiden Relegationsspielen keine Rolle spielten. Toprak, weil er nach langer Verletzungspause noch nicht fit war. Bittencourt, weil er aus Leistungsgründen seinen Stammplatz verloren hatte. Ungefragt stellte Ex-Nationalspieler Bode deshalb klar, dass es für Werder kein Handicap sei, Toprak und Bittencourt nun kaufen zu müssen: „Wir sind froh, solche Spieler auch in der kommenden Saison im Kader zu haben.“

Für Toprak wird es ein Neustart in Bremen nach einer völlig enttäuschenden ersten Saison. Nur 718 Minuten stand der Innenverteidiger für Werder auf dem Feld, er verpasste allein in der Bundesliga 21 Partien verletzungsbedingt und erlebte in der Liga nur einen Sieg auf dem Feld, beim Bremer 1:0-Erfolg zum Rückrundenauftakt in Düsseldorf. Das Gegenteil war vorgesehen, als Werder den Abwehrspieler kurz vor Saisonstart von Borussia Dortmund verpflichtete. „Wie ein Geschenk des Himmels“, titelte der WESER-KURIER nach diesem Transfercoup, denn Toprak sollte der Bremer Abwehr all das verleihen, was sie nicht ausreichend hatte: Schnelligkeit, Kopfballstärke und große taktische Flexibilität. Er kam mit der Erfahrung aus 41 Champions-League-Spielen und 225 Partien in der Bundesliga nach Bremen und wurde nur deshalb nicht direkt gekauft, weil sich Werder das im vergangenen August nicht leisten konnte. So handelte Baumann ein Leihgeschäft aus mit anschließender Kaufverpflichtung bei Klassenerhalt. Wenige Tage zuvor hatte Toprak mit Dortmund den DFL-Supercup gewonnen, beim 2:0-Sieg gegen die Bayern spielte er 90 Minuten durch war bester Abwehrspieler auf dem Platz. Es war bis heute sein letztes richtig gutes Spiel.

Ohne ihn stürzte Werder ab

Denn in Bremen ging für ihn von Beginn an so ziemlich alles schief. Gleich am ersten Spieltag musste Toprak mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, beim verlorenen Heimspiel gegen Düsseldorf (1:3) hatte er zuvor mehrfach hart einstecken müssen und nach einem Schlag über Atemprobleme geklagt. In der Klinik konnte aber Entwarnung gegeben werden.

„Ich bin heiß“ hatte Toprak den Werder-Fans bei seiner Vorstellung versprochen und hielt Wort: Trotz des kurzen Krankenhaus-Aufenthaltes stand er schon im nächsten Spiel in der Startelf – und verletzte sich bei der Niederlage in Hoffenheim (2:3) sofort wieder. Diesmal an der Wade. Ein Muskelfaserriss. Acht Wochen zog sich das hin, heute weiß man, dass Werders medizinische Abteilung damals nicht optimal arbeitete. Mehrere Comebackversuche scheiterten, und als Toprak Ende Oktober beim Auswärtsspiel in Leverkusen (2:2) endlich wieder dabei sein konnte, wurde er nach vier Minuten so unglücklich angeschossen, dass ihm ein Eigentor unterlief. Nur eine Partie später war schon wieder Schluss, wegen einer Sehnenverletzung an der Wade machte er bis Weihnachten kein Spiel mehr. In dieser Zeit taumelte Werder immer tiefer in den Tabellenkeller.

Ein Foul mit Folgen

Doch es sollte ja alles noch schlimmer kommen. Toprak, ein echter Kämpfer, stand zum Rückrundenauftakt wieder in der Startelf und blieb endlich mal sechs Spiele gesund, als er Anfang März im Pokalspiel in Frankfurt so übel von Filip Kostic getreten wurde, dass einem schon beim Zuschauen schlecht werden konnte. Und das in der 92. Minute in einer belanglosen Spielsituation. Die Folge: Riss- und Quetschwunde samt Bänderverletzung am Fuß. Kostic sah die Rote Karte und wurde für vier Spiele gesperrt, Werder aber flog aus dem Pokalwettbewerb und Toprak machte bis heute kein Spiel mehr.

Wenn Toprak in der kommenden Woche seinen 31. Geburtstag feiert, möchte man ihm vor allem wünschen, dass er einfach wieder Fußball spielen kann. Immerhin: Die Vorzeichen stehen gut, schon beim 6:1-Sieg am 34. Spieltag gegen Köln stand er wieder im Kader. Wenn nicht erneut etwas passiert, soll Toprak nach einer guten Saisonvorbereitung endlich der „absolute gesetzte Führungsspieler“ bei Werder sein, den Florian Kohfeldt in ihm sieht. In Bremen ist er nun mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2023 ausgestattet, und sein früherer Chef in Dortmund, Sportdirektor Michael Zorc, ist sich sicher: „Ömer hat schon so viele Schlachten geschlagen. Er kommt gestärkt zurück und wird noch sehr wichtig für Werder.“

Diese Überzeugung klingt auch bei Kohfeldt durch. Er zählt Toprak zu den Spielern, die ihr ganzes Können in Bremen noch gar nicht gezeigt haben, von denen er aber „weiter total überzeugt“ ist. Auch wenn Toprak in seiner Karriere schon viele Verletzungen wegstecken musste, bevor er nach Bremen kam, kann man den gebürtigen Allgäuer – bis jetzt – nicht als Transferflop verbuchen. Ohne das Kostic-Foul hätte er schon in der Rückrunde zur Verstärkung werden können, und für die medizinische Betreuung in der Hinrunde kann er nichts. Toprak hat den Werder-Fans seine Qualitäten tatsächlich noch nicht vorgeführt. Wenn ihm das nun gelingt, kann er noch zu einem guten Einkauf werden. Denn ein schneller und kopfballstarker Innenverteidiger wäre für Werder auch in diesem Sommer wie ein Geschenk des Himmels.