Das sind Hoffenheims Stärken

In der Bundesliga haben am letzten Wochenende gleich acht Trainer-Neulinge ihr Debüt gegeben, darunter auch Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder. Aber: Anders als in Wolfsburg, Köln oder Gladbach kennt Schreuder zum einen die Liga längst aus seiner Zeit als Co-Trainer von Julian Nagelsmann und zum anderen kennt der die TSG schon quasi auf dem Eff-Eff. Der Niederländer ist im Prinzip kein „neuer“ Trainer im herkömmlichen Sinn, was die Arbeit mit der Mannschaft und die Vermittlung seines Fußballs selbstredend deutlich vereinfacht. Die Mannschaft und ihr Trainer fangen nicht bei Null an, sondern bauen auf einer tragfähigen Basis auf, in der die meisten Inhalte längst gelernt und verinnerlicht sind - ein wenig also wie bei Werder.

Hoffenheim bleibt grundsätzlich eine sehr spielstarke Mannschaft, die sich über Ballbesitz definiert und versucht, den Gegner am Boden auseinanderzuspielen. Dafür lässt die Mannschaft den Ball auch gerne lange zirkulieren. Das ganz frühe Hoffenheim-Spiel mit vielen schnellen Umschaltsequenzen ist nur noch sporadisch zu sehen, vielmehr sollen über Ballstafetten Räume geöffnet und der Gegner destabilisiert werden. Der Gegner wird sich also in gewisser Weise zurechtgelegt, um dann im richtigen Moment das Tempo zu verschärfen.

Eine Hoffenheimer Spezialität hat sich in den ersten Spielen unter Schreuder dabei noch stärker herauskristallisiert: Im tiefen Aufbau spielt die Mannschaft gerne absichtlich riskant, mit vielen kurzen Pässen, die einen (schnellen) Zugriff für den Gegner suggerieren und ihn damit ins Angriffspressing locken. Speziell Kevin Vogt spielt auch immer mal wieder einen Pass an den defensiven Mittelfeldspielern vorbei ins höhere Mittelfeld, damit der Gegner auf den Pass aufrückt und sich zusammenzieht - und Hoffenheim mit den nächsten Aktionen dann in den Halbräumen und am Flügel, sowie hinter den aufgerückten Mittelfeldspielern Platz findet. Hoffenheim rückt dann mit seinen gelernten Steil-Klatsch-Kombinationen extrem schnell ins letzte Drittel auf, wenn der Gegner sich zu weit locken lässt.

Auch die Grundordnung hat Schreuder ein wenig verändert und damit unter anderem auf die prominenten Abgänge reagiert. Der neue, alte Trainer lässt bevorzugt mit einer Dreierkette und zwei Sechsern davor spielen. Damit sind zum einen genug Personal und Kombinationsmöglichkeiten im tiefen Aufbau vorhanden, was wiederum eine ruhige Ballzirkulation ermöglicht. Und zum anderen kann einer der beiden Sechser aus seiner tieferen Position mit aufrücken, um aus dem gemächlichen Aufbau das Tempo anzuziehen und Geschwindigkeit in die Kombinationen zu bekommen. Bisher war das ein Knackpunkt im Hoffenheimer Spiel: Aus der Kontrolle in den Tempofußball umzuschalten.

Gelingt das, wird im letzten Drittel wie eigentlich immer in Hoffenheim über und mit den Angreifern kombiniert und diese nicht nur als Abschlussspieler angesehen. Entsprechend ist auch das Personal gewählt: Hoffenheim in der Regel hat sehr viele kombinationsstarke Spieler in allen Mannschaftsteilen. Im Mittelfeld bieten Sebastian Rudy, Florian Grillitsch oder Vincenzo Grifo eine hohe Ballsicherheit, weiter vorne sind Spieler wie Lukas Rupp oder Robert Skov auch in engen Räumen sehr stark und spielintelligent.

Das Hoffenheimer Pressing ist ein anderer positiver Faktor: Im Anlaufen rücken teilweise alle drei Angreifer im 3-4-3 gegen den Ball ins hohe Pressing auf und stellen schnellen Balldruck her. Für den Gegner kann das sehr unangenehm werden, wenn etwa nicht viel Zeit und Raum bleibt für Spielverlagerungen oder eine ruhige Ballzirkulation. Gerade für eine Mannschaft wie Werder, die etwa Niklas Moisander andribbeln lässt oder Nuri Sahin mit dem Ball am Fuß ins Übergangsdrittel aufrücken lässt beziehungsweise Verlagerungen einstreut, dürfte das - nach den eher zurückhaltend pressenden Gegnern in der Vorbereitung und den ersten beiden Pflichtspielen - eine neue Herausforderung werden.

Nun ist in Kerim Demirbay zwar der etatmäßige Standardschütze nicht mehr da, mit Grifo und Zugang Skov bleiben die Offensiv-Standards aber eine brutale Waffe. Grifo wie Skov dürften zu den besten Schützen der Liga gehören, dazu gibt es mit Ermin Bicakcic, Stefan Posch und dem endlich wieder fitten Benjamin Hübner bärenstarke Zielspieler in der Luft.

Das sind Hoffenheims Schwächen

Ein Problem sowohl im Pokal gegen Würzburg als auch bei der Niederlage in Frankfurt zuletzt waren die Tempoverschärfungen im letzten Drittel. Da haperte es noch am Übergang von Kontrolle zur Torgefahr. In der Defensive bleibt der Malus der Gegentore auch in dieser noch jungen Saison. In Pokal in Würzburg verspielte die Mannschaft einen komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung binnen weniger Minuten, in Frankfurt lag Hoffenheim nach wenigen Sekunden schon zurück und manövrierte sich damit in eine ungünstige Position.

In beiden Spielen waren trotz der massiven Präsenz im Aufbau teilweise erhebliche Probleme zu erkennen, wenn der Gegner selbst aggressiv, hoch und geschlossen ins Angriffspressing aufrückte. Dann gab es genug knifflige Momente und auch gefährliche Ballverluste. Nach den vielen Abgängen extrem wichtiger Spieler - neben Demirbay sind auch Joelinton, Nadiem Amiri und Nico Schulz nicht mehr da, zudem fällt mit Andrej Kramaric der gefährlichste Angreifer der letzten Jahre weiterhin verletzt aus - muss die Mannschaft sich und ihren Rhythmus erst noch finden.

Dazu gehört auch, sich auf den Trainer etwas anders einzustellen. Unter Schreuder-Vorgänger Julian Nagelsmann waren viele, unmittelbare Umstellungen während der Spiele an der Tagesordnung. Schreuder ist nicht ganz so aggressiv und wohl auch impulsiv in seinen Entscheidungen. Dazu bleibt er bisher noch einigermaßen zurückhaltend mit Wechseln in der Grundordnung. Die Viererkette ist eine Option, aber offenbar in der Umsetzung noch nicht so weit, um auch Wettkampfniveau zu funktionieren.

Das ist der Schlüsselspieler

Hoffenheim hat nicht den einen herausragenden Akteur, aber ein klares Herzstück: Das zentrale Mittelfeld um Rückkehrer Sebastian Rudy herum. Rudy ist Ballmagnet und Taktgeber in einer Person, assistiert vom ehemaligen Bremer Grillitsch und dessen sehr strukturierter Spielweise plus Zugang Diadie Samassekou, der mit einer Mischung aus Körperlichkeit, Dribblingstärke, Antizipationsgabe und Robustheit für die nötige Härte auch gegen den Ball sorgt.