Der WESER-KURIER schrieb am 22. Juli 1964:

Wir sind auf unseren diplomatischen Posten in Amerika ausgesucht und dafür eingesetzt worden, die menschlichen Kontakte zwischen der amerikanischen und deutschen Bevölkerung zu vertiefen und haben aus diesem Grunde ein weites Aufgabenfeld zugewiesen bekommen. Aber ein besseres Medium als den Sport kann man sich einfach nicht denken. Ich habe es beim Jubiläumsgastspiel des Hamburger Sportvereins aus Anlaß des 40jährigen Bestehens des Deutsch-Amerikanischen Fußball-Bundes vor zwei Monaten im Randalls-Island-Stadion gespürt. Aber wie sehr der begeisternde "Funke" einen Fußballrausch zu entfachen vermag, das kam erst richtig bei den Starts des Bremer Werder-Klubs zum Ausdruck!"

Unaufgefordert bekannte es der deutsche Konsul und Presseattache in New York, Erwin Boll, in seinen Amtsräumen in New York. Und unterstrich es soeben auch noch im Rahmen eines Dienstbesuches in seiner süddeutschen Heimat. An sich müßte ich froh sein, nach den strapaziösen Arbeitswochen zusammen mit meiner Familie wohlverdienten Heimaturlaub machen zu können. Aber mit dem Herzen bin ich zu Beginn des neuen Monats wieder zwischen Hudson und East River, wenn der SV Werder am 29. Juli und 2. August um den Turniersieg spielt.

Denn die Gastrolle, die Werder nach den vorauf gegangenen und immer noch hohe Wellen schlagenden Gruppenspielen im Juni spielte, hat eine Resonanz gefunden, die nicht zu erwarten war. Konsul Boll übertrieb nicht. Die Zeiten haben sich in Übersee grundlegend geändert: Als der Hamburger Sportverein vor genau 14 Jahren als erster deutscher Verein nach Amerika gefahren war, standen beim Empfand in Idlewild nur einige Offizielle des Deutsch-Amerikanischen Fußball-Bundes. Zur Begrüßung gab es beim Empfang in der City Hall Schmährufe und einen Hagel fauler Tomaten durch aufgebrachte Emigranten. Inzwischen ist „soccer„, jahrelang für Überseebegriffe als viel zu „zahm“ angesehen, auch auf der anderen Seite des Atlantiks bekannt geworden.

Der HSV wird daher mit Recht als der erste Pionier dieses erfreulichen Wandels angesehen und in offiziellen Verlautbarungen gerühmt, ehe später die Frankfurter Eintracht, der 1. FC Nürnberg, die Walter-Elf aus Kaiserslautern, die Dortmunder Borussia, die Stuttgarter Kickers und Schalke 04 in der Neuen Welt erschienen. Und jetzt gab auch die Werder-Elf ihre (sportliche) Visitenkarte ab. Seitdem schwärmen nicht nur die Deutschamerikaner allein über modern gespielten Fußball. Robert Tonn, einer der Wegbereiter des Fußballs und Gastgeber aller europäischen Sportsleute in seinem Restaurant in der 84. Straße des deutschsprachigen Stadtteils Yorkville, schrieb einen Luftpostbrief und sagt darin wörtlich: „Alles spricht hier noch von dem Treffen Werder — Lanerossi. Es war das schönste Spiel, das wir hier je gesehen haben. Alle sind der gleichen Meinung. Wir hoffen natürlich, daß Werder so weitermacht und Dukla Prag nach vier Jahren als beste Gastmannschaft ablöst."

Bob Tonn, dessen Tochter Lya Chefsekretärin des amerikanischen Veranstalters Cox ist und sich für die Uberseegäste als Dolmetscherin zur Verfügung stellt, verhehlt nicht, darauf hinzuweisen, daß Werders Aufgabe beim diesmaligen Gastspiel um den Titel des Besten noch schwerer sein wird. „Die polnischen und jugoslawischen Aufgebote sind sehr stark„, warnt der in Hamburg gebürtige New Yorker Experte. Robert Tonn sieht mit dem sprunghaft angewachsenen Interesse für Fußball in der Öffentlichkeit sein Werk erfüllt. „Kaum zu glauben, diese Entwicklung, wenn wir in der jetzt währenden 40jährigen Geschichte des Deutsch-Amerikanischen Fußball-Bundes zurückdenken. Heute haben wir nahezu 50 Klubs mit insgesamt 3000 Aktiven und 2500 Jugendlichen aus deutschen, Schweizer, ungarischen, italienischen und griechischen Kreisen. Wir könnten natürlich noch mehr haben. Das würde aber auf Kosten unserer Eigenart gehen. Aber daß die seit 1923 beschrittene Marschroute richtig war (und ist), zeigt der bisher erzielte Erfolg: Heute wird bereits in den amerikani-schen Schulen Fußball gespielt. Und auch auf der amerikanischen Militärakademie West Point zählt Fußball jetzt zum Ausbildungsfach“, erläuterte er.

In New York freut man sich, die diesmal von Werder-Präsident Alfred Ries geführte Expedition, die der diplomatische Repräsentant der Bundesrepublik, Curtius, offiziell empfangen wird, bald wieder begrüßen zu können. Selbst auf den sonst für Fußball keine Zeile übrig habenden Titelseiten der großen schweren New Yorker Tageszeitungen spricht man in mehrspaltig aufgemachten Begrüßungsartikeln vom Gastspiel der Werderaner.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).