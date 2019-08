Es ist eine Frage, die immer wieder heißt diskutiert wird: Passt Nabil Bentaleb zu Werder, oder passt er nicht? Der 24-jährige Algerier gilt im Umgang und in der Kabine als nicht gerade einfach, mehrfach wurde er auf Schalke suspendiert. Nun hat sich Fußball-Experte Dietmar Hamann in der „Bild“ zu dem Thema zu Wort gemeldet: „Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich überrascht war, als ich gelesen habe, dass Werder an Bentaleb interessiert ist. Er ist meiner Meinung nach nicht der Spieler, der zu Bremen passt.“

Der 46-Jährige führt weiter aus: „Das wichtigste im Fußball ist, dass du eine einheitliche Truppe hast und alle Spieler an einem Strang ziehen und da wäre mir das Risiko bei einem Spieler wie Bentaleb zu hoch, dass er das gefährdet. Die Bremer leben von einer mannschaftlichen Geschlossenheit, von ihrer Arbeits-Ethik und das sehe ich bei ihm problematisch.“ Insgesamt glaube er nicht, dass Bentaleb das habe, was Werder braucht, so Hamann. Werder müsse abgeklärter werden und das sei ein Reifeprozess. „Ich bin mir sicher, dass sie das auch ohne Bentaleb hinbekommen werden.“

Das Transferfenster in der Bundesliga schließt am kommenden Montag, es bleibt also nicht mehr all zu viel Zeit, um noch neue Spieler zu verpflichten. Zwei will Werder noch holen, Bentaleb für das Mittelfeld und Michael Lang für die Position des Außenverteidigers. Während bei Lang nach Informationen des WESER KURIER nur noch die letzten Details zu klären sind und die Vollzugsmeldung fehlt, könnte sich bei Bentaleb der Poker noch etwas in die Länge ziehen.

