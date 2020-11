Manuel Mbom hat sich in der laufenden Saison vorerst einen Stammplatz bei Werder erkämpft. (nordphoto)

Fußball ist bekanntlich ein Fehlerspiel. Das Wissen darum macht es nicht unbedingt leichter, diese zu akzeptieren. Als Manuel Mbom beim Spiel in Frankfurt mit seinem Ballverlust gegen Aymen Barkok den Treffer zum Ausgleich eingeleitet hatte, fasste er sich mit beiden Händen fassungslos an seinen Kopf. Futsch war die Führung und der Schuldige war leicht zu identifizieren. Für einen 20-Jährigen in seinem fünften Bundesligaspiel kann das durchaus zur Belastungsprobe werden.

Leiter Profifußball Clemens Fritz, der zu Beginn seiner langen Karriere Ähnliches erlebt haben dürfte, versucht der Szene jegliche Symbolik zu nehmen: „Man sollte es nicht größer machen, als es ist. Wir sind uns bewusst, dass wir eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft haben. Das bringt es mit sich, dass wir Fehler machen. Das ist völlig normal."

Die junge Mannschaft ist die eine Ebene, der junge Profi Manuel Mbom die andere. Doch auch da ist Fritz bemüht, die Folgen des Missgeschicks kleinzuhalten. „Ich habe nicht das Gefühl, dass er Aufbauhilfe braucht", sagt Fritz, der direkt nach dem Spiel mit Mbom über die Szene gesprochen hat. „Manuel ist ein sehr reflektierter, aufgeräumter Junge, der gewillt ist, sich stetig weiterzuentwickeln. Ich denke, dass er das gut einschätzen kann. Das ist das Entscheidende." Ein wenig Aufbauhilfe betreibt Fritz dann aber doch – in Form eines Lobs: „Manuel ist mit seiner Physis unglaublich wichtig für uns."