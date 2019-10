Werder-Trainer Florian Kohfeldt schickte mit einer Ausnahme die Elf aufs Feld, die zuletzt auch gegen Berlin und in Frankfurt starten durfte: Ömer Toprak war zurück und ersetzte Milos Veljkovic in der Innenverteidigung. Werder also mit Jiri Pavlenka im Tor, Theo gebre Selassie, Toprak, Christian Groß und Marco Friedl in der Viererkette davor. Nuri Sahin übernahm die Sechs, Maximilian Eggestein und Davy Klaassen wie gewohnt die Halbpositionen. Leo Bittencourt spielte in der offensiven Zentrale, während Milot Rashica und Joshua Sargent den Sturm bildeten.

Leverkusens Coach Peter Bosz musste seine Mannschaft ebenfalls auf einer Position verändern: Der Ausfall von Kai Havertz spülte Lucas Alario in die Startelf. Anders als zuletzt gegen Atletico kehrte Bosz zudem wieder zur Dreierkette zurück - hatte sich im Angriff aber eine Variante überlegt: Bayer agierte mit zwei echten Angreifern und demnach einem Mittelfeldspieler weniger als gewohnt.

Zwei Zehner gegen zwei Sechser

Die Gastgeber waren von Beginn an sehr dominant und versuchten ihr Ballbesitzspiel durchzudrücken. Werder überließ dem Gegner zunächst den Ball und hatte sich gegen die beliebten Anspielstationen der Werkself ein Mittelfeldpressing im 4-1-4-1 zurechtgelegt, in dem die Zehner Bittencourt und Rashica eine spezielle Aufgabe hatten: Die beiden sollten im Halbraum versetzt hinter Sargent die Zuspiele auf Bayers Sechser unterbinden. Rashica heftete sich an Baumgartlingers Fersen, Bittencourt störte Demirbays Kreise.

Bayer legt in der Regel den Fokus auf das Bespielen des Zentrums und der Halbräume, hier wollte Werder im Sechseck den Gegner auf die Außen lenken und falls Leverkusen den Ball doch einmal ins Zentrum spielte, in Überzahl sofort zusammenziehen und dann aggressiv auf die Balleroberung gehen. War Bayer erstmal auf die Flügel gelenkt, schnitt Werder in Ballnähe mit dem Flügelangreifer, dem Achter und dem Außenverteidiger Leverkusens Vordringen ins Zentrum ab. Diese Ideen gingen im Großen und Ganzen gut auf, Bayers zentrale Spieler Demirbay (37), Baumgartlinger und Amiri (jeweils 21) hatten vergleichsweise wenige Ballaktionen - sie verursachten gewissermaßen aber auch einen entscheidenden Kollateralschaden.

Bayer dominiert Werder früh

Bosz hatte dort mit Weiser, der auf der ungewohnten linken Seite agierte und vor allen Dingen Bellarabi zwei Spieler, die mächtig anschoben und Dauerdruck auf Werders Außenverteidiger aufbauten. Wenn Bayer also zwar um das Bremer Pressing herumspielen musste, den Ball dabei aber schnell machte, kam es kurzzeitig immer wieder zu Eins-gegen-Eins-Situationen. Werder lenkte die Leverkusener Angriffe eine Spur zu sehr und verpasste das eine oder andere Mal einen durchaus möglichen Zugriff. So blieb es dann oft genug an der letzten Instanz auf dem Flügel hängen und die hieß Marco Friedl. Der hatte teilweise große Probleme mit dem schnelleren und wendigeren Bellarabi. Nicht zufällig kam Leverkusen über seine rechte Seite gleich in den ersten Minuten zu einigen Ecken, eine davon fand den Weg ins Bremer Tor.

Leverkusen stresste Werder permanent mit seinen beweglichen Angreifern und der guten Tiefe in seinem Spiel und anders als noch unter der Woche in Madrid schaffte die Mannschaft auch genug Spieler in den gegnerischen Strafraum, um für die vielen Flanken auch die nötige Präsenz zu schaffen. Bayer blieb zudem auch im Spiel gegen den Ball griffig, konnte aus seiner guten Angriffsstruktur immer wieder gut ins Gegenpressing aufrücken und schnellen Druck auf Werder aufbauen. Die Folge waren einige hohe Ballgewinne und damit Umschaltmomente. Werder fand in den ersten rund 15 Minuten offensiv überhaupt nicht statt.

Werder findet Bayers Schwachstellen

Leverkusen stellte mit seinen drei Angreifern die Bremer Innenverteidiger und Sahin zu und zwang Pavlenka zu Chipbällen auf die Außenverteidiger oder gleich zu langen Schlägen in die Spitze. Über ein etwas höheres Pressing und ein, zwei Umschaltmomente fand Werder dann aber besser ins Spiel. Das Rausverlagern aus engen Situationen nach einem Ballgewinn über den entfernten Achter klappte besser, die Angriffe wurden zunächst aber noch etwas unsauber zu Ende gespielt. Schon da deuteten sich die grundsätzlichen Möglichkeiten gegen Bayers riskantes Restverteidigen an, die Gastgeber verzichten ja oft genug auf eine zusätzliche Absicherung in der letzten Linie - wenn also das Gegenpressing überspielt ist oder sich der Gegner aus Bayers extremen Verschieben zum Ball herauslöst, bekommt die Mannschaft Probleme.

Die Partie war nun einigermaßen ausgeglichen, blieb aber irgendwie unruhig. Werder hatte ein paar längere Ballbesitzphasen, kam mit seinen Kontern besser durch und hatte einen gefährlichen Abschluss, die Probleme auf der linken Verteidigungsseite und in der Schnittstelle zwischen Groß und Friedl blieben aber ebenso wie jene nach Standards. Leverkusen hatte die besseren Chancen, vergab aber in Person von Volland gleich drei davon. Der Ausgleich durch Rashica kam deshalb doch etwas überraschend, es war der erste Bremer Schuss aufs Tor.

Mit Paulinho kommt der Umschwung

Unmittelbar nach der Pause schraubte die Mannschaft weiter an ihrer Effizienz, Klaassen traf nach einer Leverkusener Tiefschlafphase nach einem an sich eher ungefährlichen Einwurf mit dem zweiten Torschuss. Bayer hatte mit diesem nächsten Rückschlag durchaus zu kämpfen und Werder versäumte es, in dieser wackeligen Phase der Gastgeber weiter für Stress zu sorgen. Werder schaffte in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit immer eine zusätzliche Absicherung für Friedl ran, mit der ersten Eins-gegen-Eins-Situation gegen Bellarabi leitete Bayer dann aber den Ausgleich ein.

Leverkusen setzte anders als Werder ein paar Minuten davor jetzt richtig nach, Bosz nahm zudem einen wichtigen Wechsel vor: Für Demirbay kam Paulinho, der Amiris Position auf der zehn einnahm, während Amiri eins nach hinten auf die Doppel-Sechs rutschte. Paulinho brachte ordentlich Zug rein, wich immer wieder gut nach links aus und konterte die zuvor krasse Unwucht im Leverkusener Spiel ein wenig.

Jetzt war Bayer noch schwerer auszurechnen und bereitete seine Angriffe nicht mehr nur über die Flügel vor, sondern durfte wegen des schwammigen Anlaufens der Bremer immer wieder durch die Mitte aufbauen und die Zwischenräume vor der Abwehr anspielen. Die Gastgeber warfen dazu die Flankenmaschine an und schafften dazu immer mindestens drei, manchmal auch bis zu sechs Spieler in Werders Strafraum. Kohfeldt beorderte Sahin deshalb zurück in die Abwehr und spielte fortan im 5-2-3.

Die Probleme wechseln sich ab

Werder wurde in dieser Phase von Bayer hinten rein gedrückt und brachte eine Viertelstunde lang keinen einzigen kontrollierten Angriff zustande. Teilweise wurde der Bremer Strafraum stattdessen regelrecht belagert. Erst zehn Minuten vor dem Ende schaffte es Werder wieder vereinzelt raus aus dem Gegenpressing, spielte seine zarten Konterchancen aber sehr unsauber zu Ende. Während Kohfeldt positionsgetreu wechselte, versuchte es Bosz kurz vor dem Ende mit einem dritten Angreifer und löste dafür die Doppel-Sechs auf. Kohferldt brachte in den letzten Sekunden noch Philipp Bargfrede als Libero, Sahin rückte dafür ins Mittelfeld auf, Werder spielte im 5-3-2 zu Ende - und hätte in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter bekommen können.

Mal wieder hatte die Mannschaft gute Phasen, konnte die Partie dabei ausgeglichen gestalten. Aber nur ein Drittel eines Spiels auf Augenhöhe zu spielen reicht dann eben auch nicht, um mal wieder drei Punkte einzufahren. Dafür war Werders Leistung schlicht nicht gut genug. An der Effizienz vor dem gegnerischen Tor mangelte es gegen Bayer garantiert nicht, dafür war das Ballbesitzspiel diesmal lange Zeit zu schwach und es halten sich hartnäckig die individuellen Probleme beim Verteidigen von Eckbällen und Freistößen. Im Schnitt mehr als zwei Gegentore pro Spiel dürften von Werders Offensive auf Dauer nicht zu kompensieren sein.