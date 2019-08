Dreizehn Minuten dauerte es am Sonnabendnachmittag in Sinsheim, bis sich Werders Dilemma in einem Bild verdichtete: Ömer Toprak lag am Boden. Weshalb, war zunächst nicht klar, dass er nicht mehr weiterspielen konnte, war schnell klar. Die Bremer Mediziner gaben nach kurzer Rücksprache mit Toprak das klassische Zeichen für eine Auswechselung, kurz darauf entwickelte sich hektische Betriebsamkeit an Werders Bank.

Eins zu eins konnte Florian Kohfeldt den Ausfall Topraks nicht ersetzen, also Innenverteidiger für Innenverteidiger. Deshalb waren eine Reihe von Umstellungen innerhalb der Mannschaft nötig, um auf die neue Situation zu reagieren. Kohfeldt gab die taktischen Änderungen durch: Theo Gebre Selassie rückte in die zentrale Abwehr, Maximilian Eggestein auf die rechte Außenbahn, und Kevin Möhwald übernahm die Position im Mittelfeld. Eine Zwangsrotation, die die Statik des Bremer Spiels mal eben komplett veränderte.

Nach Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp ist Toprak der dritte Innenverteidiger, auf den Werder nun nicht mehr zurückgreifen kann. „Kein Verein, außer vielleicht Dortmund, kann es kompensieren, wenn drei Innenverteidiger mit Stammspielerpotenzial ausfallen plus einem Außenverteidiger auf Top-Niveau„, sagt Kohfeldt meinte den ebenfalls verletzten Ludwig Augustinsson. „Selbst Bayern schafft das nicht.“ Werder auch nicht, das 2:3 in Hoffenheim dient als Beweis, dass der personelle Engpass nicht mit Bordmitteln aufgefangen werden konnte.

Es erscheint fast ein wenig unheimlich, diese geballte Anzahl verletzter Verteidiger. Den Verdacht, dunkle Mächte seien im Spiel, wischt Kevin Möhwald beiseite. „Wir brauchen nichts zu beschwören. Verletzungen passieren, damit muss man leben„, sagt er nüchtern. Und dann gab Möhwald das Motto für die kommenden Wochen aus: Nicht jammern und nicht zweifeln. „Wir werden das auffangen, wir werden aufstehen und wir werden weiter an unseren Fußball glauben.“

Zwei Spiele, zwei Niederlagen, mit dieser Startbilanz hat niemand bei Werder gerechnet. Selbst wenn die Partien gegen Düsseldorf und Hoffenheim auch hätten anders ausgehen können, die gute Stimmung, die Freude auf die neue Saison hat unerwartet früh einen Dämpfer erlitten. Es trifft Mannschaft, Trainer, den kompletten Verein gänzlich unerwartet, schon so schnell in der noch jungen Spielzeit an einen richtungsweisenden Punkt zu kommen. Die folgenden beiden Spiele, daheim gegen Augsburg und dann bei Aufsteiger Union Berlin, müssen gewonnen werden. Es sind, so platt es auch klingt, Pflichtsiege. Sonst droht eine negative Entwicklung, die mit jedem Punktverlust schwerer zu stoppen ist.

Auf der einen Seite beruhigt Kohfeldt die Anhänger. „Jeder in Bremen sollte wissen – und ich spüre im Verein, in der Kurve, dass sie es wissen – dass es der Beginn der Saison ist.„ Es gibt also noch keinen Grund, in Panik zu verfallen, dafür sei es zu früh. Auf der anderen Seite appelliert der Trainer aber auch an die Fans, am Sonntag gegen Augsburg diesen ganz speziellen grün-weißen Zusammenhalt zu bilden, weil die Mannschaft ihn jetzt braucht. „Wenn wir dieser besondere Standort sind, dann weiß ich, dass Sonntag das Stadion bebt. Weil alle merken: jetzt müssen wir alle zusammen. Ganz früh in der Saison, aber jetzt müssen wir alle zusammen.“

Wer in Panik gerät, neigt zu spontanen Reaktionen, zu kopflosem Handeln. Das sollte also möglichst vermieden werden. Und einen panischen Eindruck machten Spieler, Trainer und Sportchef Frank Baumann nach der Niederlage in Hoffenheim nicht. Wer auch immer sich im Anschluss an das Spiel den Fragen der Journalisten stellte, die Botschaft war deutlich: Werder glaubt an sich. „Zwei Spiele und null Punkte, das ist nicht cool", sagt Nouri Sahin. „Aber es gibt in dieser Phase der Saison keinen Grund, panisch zu werden." Er selbst lasse sich von der Bilanz jedenfalls nicht verunsichern, versicherte Sahin. „Und das ist jetzt keine Demonstration von Selbstvertrauen."

Zweifel, wie und auf welche Art Werder Fußball spielen will und wird, gibt es im Klub ebenfalls nicht. Möhwald sprach vom „fußballerischen Pfad„, den die Mannschaft beibehalten müsse. Sahin gab zu, dass es „keine rosarote Welt“, sei. „Aber ich glaube an unseren Weg und daran, dass wir Punkte einfahren.„ Und Kohfeldt sagte, dass sie sich der Kritik stellen müssen und werden. „Wir müssen aber auch für uns klar machen, dass unsere Art des Fußballs zum Erfolg führen wird. Die größte Gefahr, die jetzt besteht, ist zu zweifeln an der Art und Weise unseres Fußballs.“

Dass Werder dabei personelle Unterstützung bekommen wird, ist ausgemacht. Schalkes Nabil Bental soll und wird kommen, es gilt nur noch die Konditionen auszumachen, zu denen der Transfer abgewickelt werden kann. Unter anderem, ob das Leihgeschäft eine Kaufverpflichtung enthält oder nicht. Auch ein Rechtsverteidiger steht weiter zur Diskussion, wenngleich die Planung dort noch nicht so weit ist.

Florian Kohfeldt will bei Transfers keinen öffentlichen Druck auf Baumann ausüben, auch wenn er ganz sicher gerne über mehr personelle Alternativen verfügen würde. „Ich werde nichts fordern.„ Im Gegenteil, der Trainer verwies noch einmal auf die gute Arbeit, die der Sportchef bisher bereits erledigt habe. Die Kritik an Transfers bleibt ja meist an Baumann kleben, Kohfeldt sagt nun: „Frank hat für unsere finanziellen Verhältnisse einen überragenden Kader zusammengestellt, der weit über unseren Möglichkeiten liegt.“

Auch wenn der eine oder andere Fan sich das wünscht: „Wir können nicht sagen, wir holen nochmal fünf Millionen Euro irgendwo her und holen eine Soforthilfe„, stellt der Trainer klar. Die Kurve werde und müsse Werder auf andere Art und Weise bekommen: „Weiter Vollgas jetzt! Nicht jammern!“