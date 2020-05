Auch in Freiburg wieder sehr gefragt: Werder-Trainer Florian Kohfeldt. (nordphoto/poolfoto)

Florian Kohfeldt hat alles riskiert – und gewonnen. Seine patzig-wütende Aussage vor dem Spieltag, er sei „aktuell der Beste“ für Werder, sorgte bundesweit für Debatten. War das etwa ein Anfall von Großkotzigkeit, ausgerechnet in Bremen?

Nein, das war es nicht. Kohfeldt zog auch in dieser Extremsituation allen öffentlichen Druck bewusst auf sich. Und verdeutlichte den Spielern zugleich: Wenn ihr jetzt nicht für Werder kämpft, werde ich mich nicht mehr schützend vor euch in den Wind stellen können. Denn dann wäre Kohfeldt wohl nicht mehr ihr Trainer gewesen.

Die Fehler verteilen sich

Werder-Urgestein Willi Lemke fand Kohfeldts Ausssage „unbremisch“. Dabei waren eher die Leistungen der Spieler lange Zeit sehr unbremisch. Ohne Leidenschaft, ohne Kampfgeist. Es war Kohfeldts gutes Recht, die Kritiker darauf hinzuweisen, dass er in Werders schlechter Saison nicht für alles verantwortlich zu machen ist. Wahrscheinlich wurden nirgendwo in der Liga mehr Fehler gemacht als in Bremen. Und die verteilen sich im Verein auf viele Schultern.

Auch nach dem Sieg in Freiburg liegt noch ein langer, ungewisser Weg vor Werder. Wie man sich wehrt, hat Kohfeldt den Spielern wirkungsvoll vorgemacht.