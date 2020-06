Florian Kohfeldt glaubt fest daran, dass Werder bis zum Schluss im Rennen um den Klassenerhalt bleibt. (gumzmedia/nordphoto)

Einst hat Rouven Schröder bei Werder als Sportdirektor gearbeitet. Inzwischen tut er dies in Mainz und ist sich vor dem direkten Duell im Abstiegskampf am Sonnabend (15.30 Uhr) sicher: „Für Werder geht es um alles.“ Ein Blick auf die Tabelle genügt, um den Wahrheitsgehalt dieser Aussage zu überprüfen, schließlich könnte für die Bremer tatsächlich nach diesem Spiel schon alles vorbei sein. Folglich sagt auch Trainer Florian Kohfeldt: „Da will und kann ich Rouven nicht widersprechen. Wir wissen um die Konstellation, die entstanden ist und in die wir uns gebracht haben“, erklärte der 37-Jährige am Freitagmorgen während der Pressekonferenz vor der Abreise nach Rheinland-Pfalz. „Es geht in der Tat um alles und es geht darum, in der Liga zu bleiben. Es ist aber nicht so, dass ich mir Sorgen muss, dass jemand den Ernst der Lage nicht verstanden hat.“

Aber zumindest einen echten Stimmungskiller hatte es jüngst noch gegeben. Werder hatte sich beim 0:1 gegen die Bayern eigentlich achtbar aus der Affäre gezogen, doch die direkten Konkurrent aus Düsseldorf (2:2 in Leipzig) und Mainz (2:0-Sieg in Dortmund) schnitten noch einmal deutlich besser ab. Nicht wenige Fans kritisieren deshalb die Leistungen der beiden Topteams der Liga, vor allem die Darbietung der Borussia stößt vielerorts übel auf. Florian Kohfeldt reagiert da deutlich gelassener: „Ich habe es natürlich geschaut und die Ergebnisse wahrgenommen. Der Mittwochabend war sicherlich kein schöner für uns, aber wir haben uns in diese Lage selbst gebracht“, sagte er. „Ich werde jetzt nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen. Ich kann und darf mich damit nicht beschäftigen.“

Stattdessen will er in Mainz gewinnen, um dann eine Woche später endgültig zuzuschlagen. "Wir möchten am letzten Spieltag eine Situation, in der für alle Teams noch alles möglich ist. Das ist unser Ziel, dass wir das hinbekommen", sagte Werders Cheftrainer. "Dann ist eine ganz andere psychologische Komponente nochmal da als sie jetzt da zu sein scheint." In personeller Hinsicht gibt es lediglich zwei Fragezeichen, ein kleineres und ein etwas größeres. "Bei Ludwig Augustinsson sieht es sehr gut aus, dass er gegen Mainz dabei sein kann. Da bin ich sehr optimistisch", sagte Kohfeldt. "Bei Kevin Vogt liegt die Chance eher bei 50:50. Beide werden es beim Abschlusstraining probieren. Dann werden wir weitersehen.“