Herr Gondorf, gegen Ende der vergangenen Saison sagten Sie in einem Interview: „Alle bei Werder wissen, was sie an mir haben.“ Kurz nach Beginn der Sommerpause verkündeten Sie dann Ihren Wechsel nach Freiburg. Was ist dazwischen passiert?

Es kam ein Anruf aus Freiburg, darauf folgte ein Treffen. Ich habe darüber sehr offen mit Frank Baumann und Florian Kohfeldt gesprochen. Und es gab einen familiären Hintergrund, auch darüber haben wir gesprochen. Die Gespräche mit Freiburg waren gut, da war mir schnell klar, dass ich gerne dorthin wechseln würde.

Können Sie den familiären Hintergrund genauer erklären?

Ich bin ein familiärer Mensch, meine Frau ebenfalls, und Bremen ist weit von unseren Familien entfernt. Was ich ebenfalls unterschätzt habe, ist der Faktor des Klimas, das Wetter in Bremen war nicht allzu oft von viel Sonne gesegnet. (lacht) Wir haben ein Kind, deshalb waren wir viel zu Hause. Ist das Wetter schlecht, hält man sich entsprechend viel im Haus auf. Aber das war nur ein Aspekt und nicht der alleinige Grund für meinen Wechsel. In erster Linie ging es um die sportliche Perspektive.

Ist es richtig, dass es bereits im Winter Gespräche gab über einen vorzeitigen Wechsel?

Es gab ein Gespräch, damals war die familiäre Situation akuter als im Sommer. Wir haben alles durchgesprochen, es eingeordnet. Dass ich damals geblieben bin, zeigt, dass es nun vor allem auch eine sportliche Entscheidung war, zu gehen.

Sie hatten große Akzeptanz in der Mannschaft, im Trainer-Team und bei den Fans. Sind das nicht starke Argumente für Werder?

Natürlich, deshalb auch der Satz, dass Werder weiß, was sie an mir haben. Ich habe mich mit dem Klub identifiziert. Dennoch habe ich in der Pause ein Fazit gezogen, dabei kam heraus, dass mir sieben Startelf-Einsätze zu wenig sind. Dafür fühle ich mich zu fit, zu gut, zu jung. Entsprechend hat das eine große Rolle gespielt bei dem Wunsch, mich zu verändern.

Sie hatten ein Problem damit, die Nummer zwölf im Kader zu sein?

Entscheidend ist, wichtig für die Mannschaft zu sein, und meine Akzeptanz ist ja ein Beleg dafür. Am Ende aber bin ich Sportler, mein Ehrgeiz ist zu groß, um zu sagen, diese Bilanz reicht mir. Noch mal zwölfter Mann sein, das wollte ich nicht. Da ist die Perspektive in Freiburg besser.

Gab es ein Gespräch mit Florian Kohfeldt über die Perspektive der kommenden Saison?

Wir haben ein sehr offenes Verhältnis, natürlich haben wir über meine Perspektiven gesprochen. Er konnte mir keine Garantie auf Einsätze geben, was ja verständlich ist. Florian wollte weiter mit mir zusammenarbeiten, ich wurde ja in den Mannschaftsrat berufen. Mir geht es aber darum, auf dem Platz zu stehen und dort wichtig zu sein, nicht nur neben dem Platz.

Wie haben die Verantwortlichen reagiert, als Sie Ihren Wunsch nach Wechsel angesprochen haben?

Das Thema war ja schon in der Schwebe, alle waren informiert. Vor dem Saison-Ende gab es ein Gespräch, in dem wir verabredet haben, wieder miteinander zu sprechen, sobald sich etwas tut. Florian Kohfeldt hat versucht, mich zu überzeugen, dazubleiben, Frank Baumann ebenfalls. Da hatte ich die Entscheidung für mich jedoch bereits gefällt.

Werder hat Ihnen keine Steine in den Weg gelegt?

Nein, und dafür habe ich mich bedankt und tue das jetzt noch mal. Sie haben, glaube ich, gemerkt, dass die Entscheidung für mich persönlich weitreichender ist. Letztlich ist es ein Entgegenkommen Werders gewesen, auch für die Art, wie ich mich in dem Jahr präsentiert habe. Dafür, wie ich auch mit schwierigen Situationen positiv umgegangen bin.

Was nehmen Sie mit aus dem Jahr in Bremen?

Sehr viel, es war ein unglaublich wichtiges Jahr für meine persönliche Entwicklung. Es gab viele verschiedene Situationen, die ich zuvor nicht kannte. Nicht Stammspieler zu sein, beispielsweise. Teilweise habe ich mich auf der Tribüne wiedergefunden, ohne konkrete Begründung. Sich da neu zu motivieren, sich immer wieder anzubieten, da habe ich viel gelernt. Unter Florian Kohfeldt habe ich noch einmal einen sportlichen Schritt gemacht, auch das war wertvoll.

Was hat den Ausschlag für Freiburg gegeben?

Kontakt zu Freiburg gab es schon länger, bereits vor der Zeit in Bremen, der Austausch über eine Verpflichtung ist nie abgerissen. Christian Streich als Trainer finde ich sehr spannend. Die Mannschaft, die Philosophie des Vereins ist spannend. Mit bodenständiger Arbeit viel erreichen, das passt zu mir als Typ. Das Gesamtpaket hat mich gereizt.

Haben Sie sich von den Kollegen bei Werder verabschieden können?

Nur über unsere Whatsapp-Gruppe, es waren ja alle im Urlaub. Vergangene Woche war ich in Bremen, da habe ich mich von einigen persönlich verabschiedet, beispielsweise von Zeugwart Fritz Munder.

Wie haben die Kollegen reagiert auf Ihren Abschied?

Sie waren auch alle überrascht, auch das Team um das Team. Es gab aber auch Verständnis und Zuspruch, insgesamt eine sehr positive Resonanz. Das ist ein schönes Gefühl.

Wer spielt die bessere Saison: Werder oder Freiburg?

Jetzt hoffe ich natürlich, dass Freiburg die bessere spielt. (lacht) Frank Baumann und Florian Kohfeldt legen eine sehr gute Transferpolitik hin. Die vergangene Saison hat schon gezeigt, dass es eine Handschrift gibt, und wozu die Mannschaft imstande ist. Die Verpflichtungen finde ich bisher sehr gut, Werder wird einen starken Kader haben. Das gilt auch für Freiburg, wir sind ebenfalls sehr gut gerüstet. In Bremen lechzt man sicher mehr nach großen Erfolgen als in Freiburg.

Die Fragen stellte Christoph Sonnenberg

Jerome Gondorf

wechselte vor einem Jahr aus Darmstadt nach Bremen. Zu Beginn lief es gut, in Erinnerung bleiben seine zwei Torvorlagen im Pokalspiel gegen Freiburg. Sportlich unumstritten aber war Gondorf nie: Keinen seiner 23 Pflichtspieleinsätze absolvierte der Mittelfeldspieler über 90 Minuten. Dennoch überraschte sein Wechsel zu Freiburg in der Sommerpause.