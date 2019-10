Nach einer Knie-Operation zurück: Philipp Bargfrede soll bei Werder näher an die Startelf rücken. (nordphoto)

Werders Trainer Florian Kohfeldt freut sich auf das Testspiel an diesem Freitag beim Zweitligisten FC St. Pauli (Anstoß: 18.30 Uhr in Hamburg). "Wir werden mit einer guten Mannschaft auflaufen und mit einigen Spielern agieren, für die das ein sehr wichtiges Spiel ist“, sagte Kohfeldt am Donnerstag nach dem Training. Allen voran geht es dabei um Philipp Bargrede, der nach seiner erfolgreichen Knie-Operation weitere wertvolle Spielpraxis sammeln soll, um in den Wettkampfrhythmus zu kommen.

„Bargi ist so wichtig, dass ich so ein Testspiel auf St. Pauli sogar nur für ihn machen würde“, meint Kohfeldt und erklärt: „Er hat jetzt eine Phase von vier Wochen komplettem Mannschaftstraining hinter sich und stand auch schon im Bundesliga-Kader, war da aber aufgrund seines körperlichen Zustands nach der langen Verletzungspause noch kein Startelf-Kandidat.“ In Sachen Fitness sei er nun näher dran. Der nächste Schritt für Bargfrede sei nun, „60 bis 70 Minuten auf diesem Niveau zu spielen“. Wenn er das im Testspiel gut überstehe, sei er fortan wieder ein Kandidat für die Startelf. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich nach der Länderspielpause im Heimspiel gegen die Berliner Hertha.

Spielpraxis für Langkamp und Veljkovic

Die Sache mit dem nötigen Rhythmus gelte bei diesem Testspiel jedoch nicht nur für Bargfrede. „Wir haben mit Sebastian Langkamp einen weiteren Spieler, der dort ebenfalls 60 bis 70 Minuten unter guten Bedingungen spielen kann“, erklärt der Trainer, „es ist wichtig, dass er wieder in einem richtigen Stadion auf adäquatem Niveau Spielpraxis sammelt.“ Langkamp hat wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade in dieser Saison noch keine Minute in der Bundesliga gespielt.

Bei Milos Veljkovic sei es ähnlich. „Es ist nicht damit getan, dass er jetzt in Frankfurt einmal gespielt hat. Er musste eine sehr lange Ausfallzeit nach seiner Fuß-OP überstehen, für ihn ist es nun auch wichtig, weiteren Rhythmus zu bekommen“, sagt Kohfeldt. Veljkovic soll aber wegen der Belastung zuletzt in Frankfurt nicht so lange spielen wie Bargfrede und Langkamp.

Letzte Details für Bittencourt

Trotz seiner positiven Entwicklung in den letzten Wochen sei es auch für Neuzugang Leonardo Bittencourt ein bedeutendes Testspiel. „Da können wir ein bisschen im Detail an seiner Position feilen“, kündigt der Trainer an, zumal es bei diesem Duell mit dem Zweitligisten ohnehin um einige grundsätzliche Dinge in Werders Spiel gehe: „Sowohl was Standards betrifft, aber auch bei der Frage, wie wir spielen wollen. Da geht es um Staffelungen und die Positionen im Detail.“ Theo Gebre Selassie etwa werde nach Wochen als Aushilfs-Innenverteidiger nun wie schon in Frankfurt wieder hinten rechts in der Abwehrkette agieren, „damit er auf seiner angestammten Position Rhythmus gewinnen kann“; auch das ist aus Kohfeldts Sicht „nicht unwichtig“.

Auch die jüngeren Spieler wie Simon Straudi, Ilia Gruev und David Philipp werden länger zum Einsatz kommen, versichert Kohfeldt, „das sind Jungs, die bei uns permanent nah dran sind und die sich dort weiter zeigen können“. Zudem kommen weitere Talente aus der U 19 dazu, die in dieser Länderspielpause mal nicht für ihre Auswahlmannschaften unterwegs sein müssen.

Ein Einsatz von Maximilian Eggestein (nach Rückenproblemen) und Davy Klaassen (Fußprellung) ist hingegen nicht geplant. Auch Claudio Pizarro wird wegen einer Kniereizung auf St. Pauli nicht mitwirken.