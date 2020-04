Werder-Chef Klaus Filbry stellte sich der Kritik am Profifußball. (imago images)

Die Kritik fiel vernichtend aus. Als bekannt wurde, dass die Bundesliga im Mai mit Geisterspielen wieder starten könnte und sogar der 9. Mai als frühestmögliches Startdatum umhergeisterte, äußerten viele Medien und Fans ihr Unverständnis. In Zeiten der Corona-Pandemie soll trotz aktuell geltender Kontaktbeschränkungen schon in Kürze wieder ein Kontaktsport wie Fußball möglich sein? Diese Vorstellung mutet grotesk an. Natürlich hat auch Klaus Filbry den öffentlichen Aufschrei wahrgenommen. „Wir sind ja nicht taub“, sagt Werders Vorsitzender der Geschäftsführung. „Wir nehmen die gesellschaftliche Kritik am Fußball wahr und der stellen wir uns.“

Filbry stellte sich am Freitag in einer Medienrunde rund eine Stunde lang allen kritischen Fragen und erläuterte Werders Standpunkt und vor allem Werders Zwänge in dieser schwierigen Situation. „Die Kritikpunkte, die man jetzt hat, wird man genauso gut auch im August oder September anbringen können. Und wenn man bis dann nicht spielen kann, sieht es für ganz viele Bundesligavereine sehr schnell sehr schlecht aus.“ Werder muss bekanntlich schon jetzt einen Kredit aufnehmen, um die Liquidität bis zum Frühherbst zu sichern. Die Insolvenz droht nicht unmittelbar, aber alle Reserven seien endlich, betont Filbry.

Das viel kritisierte Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL), das einen Bundesliga-Neustart mit möglichst geringem Infektionsrisiko ermöglichen soll, sei einfach notwendig gewesen. Filbry: „Natürlich gibt es Kritik dafür, aber wir müssen es erstellen und haben es erstellt. Das Robert-Koch-Institut hat es als vernünftiges Arbeitsschutz-Konzept eingeordnet.“ Dass die Fußballbranche in der Corona-Krise, in der sich viele Menschen weiterhin enorm einschränken müssen, einen Sonderweg verlange, dementiert Filbry genau wie andere Klubvertreter: „Wir haben das gemacht, was auch bei Mercedes oder bei VW gemacht wird, wo die Produktion unter entsprechenden Hygieneauflagen wieder hochgefahren wird.“

Intensive Tests als Lösung?

Natürlich weiß der Werder-Chef, dass beim Fußball mit den vielen Zweikämpfen eine viel höhere Infektionsgefahr besteht als etwa in einer riesigen Fabrikhalle. „Das Thema Körperkontakt auf dem Fußballplatz ist ein Widerspruch, dem wir uns bewusst sind. Da sind im Konzept gute Lösungen aufgeführt, nämlich dass rund um die Spiele viel getestet wird. Wenn man am Spieltag nicht positiv getestet wird, ist bei einer Inkubationszeit von zwei Tagen die Ansteckungsgefahr minimal“, sagt Filbry. Laut DFL sind die Corona-Tests für Bundesliga-Profis möglich, ohne dass die Testkapazitäten in Deutschland darunter leiden würden.

Besonders kritisiert wurde an dem DFL-Konzept des Weiteren der Punkt, dass Covid-19-Erkrankungen von Spielern erst einmal nicht öffentlich gemacht werden sollen. Der Vorwurf ist klar: Da soll etwas vertuscht werden. Filbry dementiert das und führt aus: „Im Fall einer positiven Testung werden gewisse Prozesse in Gang gesetzt wie im normalen Arbeitsleben auch. Ein positiver Test muss ans Gesundheitsamt gemeldet werden. Dann werden die Kontakte mit anderen Personen untersucht. Wenn diese Prozesse abgeschlossen sind, ist es selbstverständlich, dass öffentlich darüber informiert wird, so wie bei Verletzungen auch. Es geht nicht darum, etwas zu verschleiern.“

Erkrankungen als Kollateralschaden?

Ebenfalls viel Unverständnis rief die DFL-Empfehlung hervor, die Klubs mögen doch „frühzeitig für einen ausreichend großen Kader im Saisonfinale sorgen“. Das klingt so, als wären Infektionen von Spielern ein einkalkulierter Kollateralschaden. Aus Sicht von Werder-Sportchef Frank Baumann ist das ein Missverständnis: „Es gibt eine Spielberechtigungsliste, auf der sehr viele Spieler stehen. Für diese Saison kann man ohnehin keine neuen Spieler mehr verpflichten. Wir werden weiter mit dem Kader spielen, der uns zur Verfügung steht. Und das oberste Ziel ist es sowieso, dass man Infektionen vermeidet.“

Bei Werder, das machten Filbry und Baumann nun deutlich, haben sie das Gefühl, dass zu Unrecht die gesamte Fußballbranche an den Pranger gestellt wird. „Ich habe versucht aufzuzeigen, warum es wichtig ist, dass die Bundesliga als Kulturgut aber auch als Wirtschaftsbetrieb fortgeführt wird. Daran hängen auch Existenzen“, betont Filbry und ergänzt: „Man kann in den vergangenen Wochen kaum kritisieren, dass wir als Werder Bremen versucht haben, dem Fußball eine Sonderrolle einzuräumen. Wir haben das soziale Engagement und die Solidarität in den Vordergrund gestellt.“ Irgendwann müsse der Spielbetrieb aber fortgesetzt werden. Filbry hat die Hoffnung, dass das bald passiert und dass im Alltagsgeschäft die Kritik allmählich abebbt: „Wenn gespielt wird, geht es natürlich auch um den Sport, um Tabellenplätze, den Auf- und Abstieg sowie die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb. Das passiert zwar unter Rahmenbedingungen, die keiner gerne hat, aber nicht zu spielen würde die Bundesliga nicht überleben.“