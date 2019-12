Niklas Moisander will bei den Bayern gewinnen. (nordphoto)

Nach der ganz bitteren Heimpleite gegen Paderborn geht es für Werder nun auch noch zum absoluten Angstgegner. Seit insgesamt 21 Bundesliga-Spielen hat Werder gegen den FC Bayern nicht mehr gewonnen. In München verbuchten die Bremer in dieser Zeit acht Bundesliga-Niederlagen und zwei Unentschieden - mit einem Torverhältnis von 8:42. Kaum jemand erwartet am Sonnabend (Anpfiff: 15.30 Uhr) also etwas von Werder, doch gerade darin könnte die Chance liegen. „Wir haben nichts zu verlieren“, betont Kapitän Niklas Moisander.

Die Partie beim Rekordmeister sei natürlich eine sehr schwierige Aufgabe, „aber wir fahren nach München, um etwas zu holen“, sagt Moisander. Teamkollege Maximilian Eggestein äußert sich nicht ganz so offensiv, betont aber immerhin: „Wir müssen bei den Bayern ein gutes Spiel machen.“

Die Vorbereitung auf die Partie begann am Mittwoch mit der ersten richtigen Trainingseinheit der Woche. Verschiedene Spielformen standen auf dem Programm - erst mit kleinen Toren, dann mit großen Toren und Torhütern darin. Trainer Florian Kohfeldt wollte von seinen Spielern sauberes Passspiel sehen, Ballstafetten und Angriffe unter Einbeziehung der Außenverteidiger. Auch Angriffssituationen in Überzahl wurden gezielt trainiert.

Am Ende der Einheit machte Kohfeldt seinem Team die Ansage: „In 20 Minuten im Besprechungsraum.“ Das dürfte kein angenehmer Termin geworden sein, die Paderborn-Pleite musste schließlich noch analysiert werden. Kapitän Moisander hatte bereits im Vorfeld angekündigt: „Wir werden eine ausführliche Analyse machen, um aus dem Spiel zu lernen.“