Niclas Füllkrug steht vor seinem Comeback auf dem Platz. (nordphoto GmbH / Stoever)

Nächster Anlauf für Niclas Füllkrug: Während des Auswärtsspiels bei 1899 Hoffenheim (Sonntag, 18 Uhr) soll der 28-jährige Stürmer wieder für den SV Werder auf dem Platz stehen - wenn auch wahrscheinlich noch nicht von Beginn an.



„Er hat die ganze Woche durchtrainiert, hat alles von der ersten bis zur letzten Minute mitgemacht und hat es gut vertragen", sagte Kohfeldt über Füllkrug, nachdem er, angesprochen auf den Fitness-Zustand des Angreifers, mit einem breiten Lächeln geantwortet hatte: „Er ist jetzt auf jeden Fall wieder eine Woche weiter.“ Bereits vor dem Auswärtsspiel in Bielefeld hatte Kohfeldt Anfang Februar angekündigt, dass Füllkrug nach auskurierter Wadenverletzung wieder eine Option sein könnte. Die Partie kam dann aber doch zu früh für den Angreifer und fiel wegen des Schneechaos über Ostwestfalen ohnehin aus. Während des Duells gegen Freiburg hatte Kohfeldt eine Woche später die Einwechslung Füllkrugs dann sogar schon im Kopf, ehe es für Ludwig Augustinsson nach einem Krampf plötzlich nicht mehr weiterging und der Coach seine Mannschaft anderweitig umbauen musste. Nun also Hoffenheim – ein neuer Comeback-Anlauf!

„Klar ist, dass ich Niclas mit seiner Qualität so schnell wie möglich wieder in die Startelf bringen möchte“, betonte Kohfeldt, schränkte dann aber entscheidend ein: „Die Wahrscheinlichkeit, dass es schon am Sonntag so weit ist, würde ich nicht auf über 50 Prozent beziffern.“ Schließlich kämen in den nächsten Wochen „sehr viele Spiele in einer engen Taktung auf uns zu“, sagte Kohfeldt, der Füllkrug dafür braucht und ihn deshalb behutsam wieder an die Belastungen in der Bundesliga heranführen möchte.



Eine kleine Startelf-Hintertür ließ sich der 38-Jährige aber trotzdem offen: „Vielleicht träume ich ja vorher noch einen Niclas-Füllkrug Traum...", schmunzelte Kohfeldt. Die nächtliche Eingebung des Trainers als letzter Schritt hin zum Comeback? Die Auflösung folgt am Sonntag.