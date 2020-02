Kapitän Niklas Moisander. (nph / kokenge)

Niklas Moisander

„Ich habe die anderen Ergebnisse gesehen. Das macht es nicht leichter. Niemand glaubt mehr an uns, wir tun es. Es ist noch alles möglich. Jetzt kommt Frankfurt, da geht es ‚all in‘.“

Ömer Toprak

„Wir haben bis zum 0:1 relativ wenig zugelassen und waren auch immer wieder gefährlich. Es war schwer für die Dortmunder. Wir haben versucht, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten. Das 0:1 verändert das Spiel. Nach dem zweiten Tor war es schwer für uns, zurück ins Spiel zu kommen. Wir sind in einer schwieriger Phase.

Davie Selke

Das 0:1 nehme ich auf meine Kappe, es war mein Gegenspieler. Ich war zwar dran, aber ich konnte ihn nicht am Abschluss hindern. Danach haben wir es nicht geschafft, Druck aufzubauen und uns klare Chancen zu erarbeiten. Leipzig und Dortmund sind nicht die Teams, die in unseren Regionen spielen. Wir müssen uns auf die Spiele fokussieren gegen Mannschaften, die sich in unseren Regionen bewegen.

Frank Baumann

Es ist nach wie vor so und es bleibt auch dabei, dass wir mit dem Trainier diskutieren, wie wir unsere Situation verbessern und nicht über ihn diskutieren. Wir arbeiten weiter daran, dass wir es mit dieser Konstellation hinbekommen. Ich bin nach wie überzeugt, dass wir es schaffen können. Auch wenn aufgrund der Tabellensituation nicht leichter geworden ist. Wir brauchen Siege und mit Sicherheit eine kleine Serie. Da haben wir jetzt eine sehr wichtige englische Woche vor uns.

Florian Kohfeldt

„Über weite Strecken haben wir es sehr ordentlich gemacht. Insgesamt haben wir zu viel liegen lassen, dann muss man so ein Spiel auch mal gewinnen. Jetzt kommt eine Woche, die für die weitere Saison sehr entscheidend sein wird."