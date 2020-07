Peter Niemeyer hat seine Spielerkarriere 2018 beendet. (imago images)

Der ehemalige Werder-Profi Peter Niemeyer ist neuer Sportdirektor des Drittliga-Absteigers SC Preußen Münster. Das gab der Klub am Sonnabend bekannt. Der 36-Jährige erhielt demnach einen Vertrag über drei Jahre. Er sei überzeugt, dass er zum Verein passe und der Verein zu ihm, sagte der unweit von Münster aufgewachsene Niemeyer laut Mitteilung. „Jetzt gilt es, das, was in Schieflage geraten ist, wieder geradezurücken“.

Niemeyer hatte unter anderem für Werder, Hertha BSC und den SV Darmstadt 98 gespielt. Das Bremer Trikot trug der Mittelfeldspieler von Januar 2007 bis 2010 in 55 Bundesliga-Partien (zwei Tore). 2009 gewann er mit Werder den DFB-Pokal. 2018 beendete er seine Spielerkarriere. Danach war Niemeyer Nachwuchschef und Co-Trainer beim niederländischen Erstligisten Twente Enschede, der seinen Vertrag in diesem Sommer nicht verlängerte.