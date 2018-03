Justin Eilers. (nordphoto)

Werders U23 kann jede Hilfe gebrauchen. Einer, der in dieser Saison noch helfen soll, ist Justin Eilers. Der ehemalige Torschützenkönig der Dritten Liga, damals noch für Dynamo Dresden, befindet sich seit ein paar Wochen wieder im Mannschaftstraining. Bis er für die U 23 in einem Pflichtspiel auflaufen kann, dauert es aber noch ein wenig. In zwei bis drei Wochen, so ist zu hören, soll es aber so weit sein.

Eilers muss in diesen Tagen, in denen die Plätze besonders hart gefroren sind, noch vorsichtig sein. Eilers hatte nach einem Kreuzbandriss die komplette Hinrunde verpasst.