Luca Plogmann hatte den Ball am Fuß. Er trabte Richtung eigener Torlinie, er suchte nach einer Anspielstation. Mit Volldampf stürmte ein Angreifer von Rot-Weiss Essen auf ihn zu, Plogmann wäre beinahe ins eigene Tor gedribbelt, fand dann aber gerade noch einen freien Mitspieler, dem er den Ball zupassen konnte. Es ging ein Raunen durchs Stadion. Das hätte auch ins Auge gehen können.

Eigentlich hatte Plogmann in dieser Szene alles genau so gemacht, wie es die Trainer von ihm erwarten. Der junge Werder-Torwart hatte in einer kniffligen Situation eine spielerische Lösung gesucht. Trotzdem sagte Cheftrainer Florian Kohfeldt hinterher: „Ich hätte mir eine klare Entscheidung gewünscht. Aber es ist gutgegangen, von daher können wir über Coolness reden. Wenn nicht, reden wir von anderen Dingen.“ Nämlich von einem Torwartfehler.

Luca Plogmann hat am Freitag gegen den 1. FC Köln 45 Minuten im Werder-Tor gestanden und dann am Samstag gegen Rot-Weiss Essen und Huddersfield Town noch einmal jeweils 45 Minuten gespielt. Plogmann kassierte bei diesen drei Einsätzen zwei Gegentore, bei denen er nicht gut aussah. Eine harsche Kritik am Schlussmann verkniff sich Kohfeldt trotzdem: „Wenn es ein Fehler ist, müssen wir über den Fehler reden. Das ist okay, das gehört zum Profisein dazu.“

Nächster Schritt soll folgen

Auf Plogmann aber schauen sie bei Werder differenzierter. Denn der Junioren-Nationaltorwart ist gerade erst 18 geworden, dürfte noch in der A-Jugend spielen. Plogmann ist seinen Altersgenossen deutlich voraus und gilt deshalb nach wie vor als das größte Torwarttalent der Bremer seit vielen, vielen Jahren.

„Der Plan ist mit ihm klar besprochen, diese Spiele ändern nichts an seiner Perspektive“, sagte Kohfeldt in Essen, „es geht bei Luca noch nicht darum, dass er sofort Bundesliga spielt. Das ist nicht das Ziel.“ Einen erfahrenen Ersatzmann für Stammtorwart Jiri Pavlenka sucht Werder deshalb noch. Plogmann soll stattdessen über Trainingseinheiten mit den Profis und Spielen in der Regionalliga-Mannschaft den nächsten Schritt machen. Kohfeldt: „Man sieht am Torwart vielleicht noch besser als bei manch einem Feldspieler, wie sehr es dieser Gewöhnung an den Herrenbereich bedarf.“

Bessere Spieler, abgezockte Profis, höheres Tempo, mehr Athletik, „es ist was anderes als in der U19, du hast hier diese Sekunde Zeit halt nicht“, sagte Kohfeldt mit Blick auf Plogmanns eingangs beschriebene gewagte Aktion vor der eigenen Torlinie. Plogmann, den Werder vor Medienanfragen abschirmt, scheint indes gute Nerven zu haben. Im zweiten Spiel gegen Huddersfield lieferte er eine fehlerfreie Leistung ab.