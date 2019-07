Dass Werder gerne Michael Gregoritsch als Nachfolger von Max Kruse verpflichten würde, ist kein Geheimnis. Zuletzt war es in dieser Personalie allerdings ruhiger geworden, der FC Augsburg will für seinen Offensivspieler angeblich als Ablöse eine zweistellige Millionensumme einnehmen. Eine Summe, die für Werder zu hoch ist. Am Montag meldete nun „Sky Sport“ Werder sei sich mit Gregoritsch bereits einig über einen Wechsel, nur die beiden Vereine müssten sich noch auf die Ablöse verständigen.

Nach Informationen des WESER-KURIER stimmt das allerdings nicht. Es gibt noch keine Einigung mit Michael Gregoritsch und kurzfristig ist damit auch nicht zu rechnen.