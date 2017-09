Die Testspiele machten Lust auf mehr: Ludwig Augustinsson nutzte den eher freundschaftlichen Charakter der Partien des Sommers, um gleich in seinen ersten Wochen bei Werder ein paar Marken zu setzen. Unbekümmert und frisch, technisch versiert und mit aggressivem Zug zum Tor stellte sich der 23-Jährige vor. Davon war nach sechs Spielen in der Bundesliga und einem im Pokal nicht mehr besonders viel zu sehen.

Vielleicht ist die Erwartungshaltung einen Tick zu hoch. Schließlich schlug Augustinssons Vorgänger aus Kopenhagen bei Werder sofort ein. Thomas Delaney war gleich ein Faktor im Bremer Spiel, ein Ankerpunkt in einer schwierigen Zeit. Da wird gerne der Quervergleich bemüht, obwohl dieser kaum zulässig ist: Andere Position, anderer Spieler, andere Voraussetzungen im neuen Klub. Delaneys Start war überdies nicht die Regel, sondern die Ausnahme für einen Spieler, der aus einer schwächeren in eine stärkere Liga wechselt.

Augustinsson fand eine Mannschaft vor, die sich in der Sommerpause nach schwerwiegenden Abgängen erst finden musste und sich einen neuen Anstrich verpasst hat. Mit einem modifizierten Spielsystem und bisher auch einer etwas defensiveren Herangehensweise.

Neuer Spielstil, neues Niveau

Für einen Spieler, der beim FC Kopenhagen nur Ballbesitzfußball kannte mit Gegnern unter dem Niveau der meisten Bundesligisten, ist das eine veritable Umstellung. Nimmt man dann noch das deutlich höhere Tempo und die Wettkampfhärte in der Bundesliga sowie die Tatsache, dass Werder auf Grund verschiedener Probleme einen schwachen Start hingelegt hat, ist auch Augustinssons gebremster Einstand in Bremen in einigen Facetten erklärt.

Der Schwede spielt nicht schlecht oder besonders unzuverlässig - aber eben noch nicht so, wie sich die meisten das wohl auf Anhieb erhofft hatten. Defensiv ist das sehr solide, mit ein paar guten Ballgewinnen und generell nur wenigen Fehlern. Aber auch schon mit einem richtig dicken Bock, als er in Berlin einfach das Spielen einstellte und Matthew Leckie zur Führung quasi einlud. Was ein wenig an seinen Vorgänger Santiago Garcia erinnerte. Der Argentinier war immer mal wieder für einen Bolzen gut und wandelte gefühlt in jedem zweiten Spiel nach einer halben Stunde am Rande des Platzverweises.

Augustinsson ist bisher erst durch fünf Fouls aufgefallen und damit Werders fairster Mittelfeldspieler. Fast schon folgerichtig hat er auch noch keine Gelbe Karte gesehen. Auch 54 Zweikämpfe, also neun pro Spiel, sind ein unterdurchschnittlicher Wert. Nun muss man gerade mit Zweikampfstatistiken immer etwas vorsichtig sein, oft sind gar nicht erst geführte Zweikämpfe die schlauere Alternative zum Tackling - die generelle Tendenz spricht bei Augustinsson aber für einen Spieler, der noch einen Tick zu brav daherkommt.

Und das als Spieler, der aufgrund seiner vielseitigen Jobbeschreibung sowohl offensiv als auch defensiv stets gefordert ist. Gegen Wolfsburg bestritt Augustinsson lediglich vier direkte Duelle und in sechs Spielen erst zweimal eine zweistellige Anzahl an Zweikämpfen (jeweils zehn gegen die Bayern und Freiburg).

Zum Vergleich: Sein Pendant auf der rechten Seite kommt im Schnitt auf 15 Zweikämpfe pro Spiel, insgesamt sind das nun schon 90 in sechs Partien. Nun wird Theo Gebre Selassie auch gerne in Luftduelle geschickt, die einen beträchtlichen Anteil dieser Zweikämpfe ausmachen. Andererseits ist das Spiel des Tschechen auch risikofreudiger als das von Augustinsson.

Noch ein wenig zu risikoscheu

Gerade in den letzten Spielen war immer wieder zu beobachten, wie Augustinsson den Offensivzweikampf eher meidet, stattdessen den sicheren Quer- oder Rückpass spielt. Aus dem reinen Passspiel bekommt Werder seinen Flügelspieler nicht in die Positionen, die für Augustinsson geschaffen sind: In den gegnerischen Halbraum oder gleich bis an der Grundlinie. Dafür müsste der Spieler aber enge Situationen auch mal selbst und mit einem Dribbling auflösen. Bisher kommt von Augustinsson in der Beziehung noch zu wenig. Sein Spiel wirkt nicht besonders geradlinig oder variantenreich.

Wobei zu seiner „Entschuldigung“ zwei Dinge nicht außer Acht gelassen werden dürfen: Zum einen ist nicht klar, wie die Ansagen des Trainerteams lauten und ob die eher zurückhaltende Spielweise ein Teil der ohnehin eher reaktiven Spielweise der Mannschaft ist, mit überlegt-dosiertem Risiko. Und dann ist da ja auch noch die Asymmetrie im Bremer Spiel. Augustinsson spielt etwas zurückgezogener als Gebre Selassie und Werder als gesamtes Team deutlich öfter über die rechte Angriffsseite. 43 Prozent aller Angriffe laufen über rechts, „nur“ rund 35 Prozent über Augustinssons linke Seite.

Diese beiden Umstände erklären dann auch, dass er in einer seiner Spezialdisziplinen noch kaum zum Zuge kam. Augustinsson war ja auch als Flankenläufer angekündigt worden. Bisher hat er aber erst 21 Flanken geschlagen und nur acht davon fanden auch einen Mitspieler als Abnehmer. Werders Angriff hat erst kürzlich in Ishak Belfodil neben Gebre Selassie einen zweiten kopfballstarken Spieler dazu bekommen. Und die Anpassung der Flanken an flache Zuspiele ins Zentrum klappt noch nicht. Dafür, und das konnte man schon erkennen, ist die Qualität der hohen Flanken auch aus vollem Lauf sehr gut.

Von den 18 Assists aus den letzten beiden Spielzeiten in der deutlich schwächeren dänischen Superliga ist er derzeit trotzdem noch weit entfernt. Vielleicht ändert sich das, wenn sie ihn bei Werder auch mal ein paar Standards schießen lassen. Bisher ist Augustinsson als Linksfuß außen vor. Und das, obwohl mit Max Kruse der erste Schütze mit einem starken linken Fuß derzeit ausfällt.