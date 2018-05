Nach zehn Jahren ist Schluss: Die Wege von Trainer Torsten Lieberknecht und Eintracht Braunschweig trennen sich. Am Sonntag war der Traditionsklub aus der zweiten Liga abgestiegen. Es sei einvernehmlich entschieden worden, dass der 44-Jährige keinen Vertrag für die dritte Liga erhalte, teilte die Eintracht dann am Montag mit. Die Suche nach einem Nachfolger hat bereits begonnen. Manager Marc Arnold soll einen Trainer finden, der die Braunschweiger zum direkten Wiederaufstieg führt. Heißester Kandidat für den Posten: Alexander Nouri. Das schreibt zumindest die "Braunschweiger Zeitung".

Nouri war Ende Oktober 2017 nach einem miserablen Saisonstart als Trainer der Werder-Profis entlassen und durch Florian Kohfeldt ersetzt worden. Sein Vertrag an der Weser läuft aber noch bis 2019. Werder würde es finanziell also entgegenkommen, wenn Nouri einen neuen Verein fände. Erst kürzlich hatte der 38-Jährige in der "Sport Bild" angekündigt, dass er im Sommer wieder ins Trainergeschäft einsteigen wolle. Jetzt könnte sich eine Gelegenheit für ihn bieten.

