Zlatko Junuzovic hatte zuletzt schon individuell mit Ball auf dem Platz für sein Comeback geschuftet – und mischte am Dienstag, ausgerechnet an seinem 30. Geburtstag, erstmals wieder beim Mannschaftstraining mit. Der Werder-Kapitän, in dieser Saison bislang noch ohne Einsatz, scheint seine langwierigen Achillessehnenproblemen in den Griff bekommen zu haben.

Nach der Einheit sagte Junuzovic zu MEIN WERDER: "Es fühlt sich gut an." Ist ein Comeback sogar schon am Sonnabend (18.30 Uhr) im Nordderby gegen den Hamburger SV möglich? "Ich schaue von Tag zu Tag." Coach Alexander Nouri zeigte sich ein bisschen offensiver: "Wir haben die leise Hoffnung, dass er beim Derby spielen kann. Wir haben ihn voll belastet und müssen jetzt gucken, wie er das verkraftet." Zuletzt hatte Sportchef Frank Baumann gegenüber MEIN WERDER über den Zeitpunkt einer Rückkehr des Österreichers noch gesagt: „Es ist schwer zu prognostizieren.“ Mitte Oktober könnte es so weit sein, hatte es geheißen.

Lamine Sané, Philipp Bargfrede und Ludwig Augustinsson fehlten beim Mannschaftstraining – das Trio trainierte individuell, wie Werder mitteilte. Yuning Zhang pausierte indes aufgrund von muskulären Problemen. Bei der Einheit am Nachmittag standen mit Thore Jacobsen, Ole Käuper (beide U23) und Julian Rieckmann (U19) drei Nachwuchsspieler mit auf dem Platz. (fel/hop)