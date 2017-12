Am Ende war es plötzlich ganz still, und daran war zweierlei bemerkenswert. Erstens, dass 42.000 Zuschauer so leise sein können. Und zweitens, dass 42.000 Zuschauer überhaupt so leise waren, denn normalerweise ist es im Weserstadion doch so: Anfeuerungsrufe bis zum Schluss, die Fans sind der zwölfte Mann von Werder. „This is Osterdeich“ heißt es längst republikweit anerkennend über die meist ausgezeichnete Stimmung im Weserstadion. Und nun dies: Werder hatte 0:3 gegen Augsburg verloren und ein recht erbärmliches Spiel abgeliefert.

Eine ähnliche Schockstarre wie an diesem Sonntag, 29. Oktober, hatte man im Weserstadion zuletzt am 24. Oktober 2014 gespürt. Damals hatte eine völlig verunsicherte Werder-Mannschaft mit 0:1 gegen den 1. FC Köln verloren. Anschließend hatte Werder-Trainer Robin Dutt gehen müssen. Nun musste Alexander Nouri gehen.

Am Ende blieb wenig Liebe übrig

Damit endete ein Engagement, das anfangs so ausgesehen hatte, als könne es der Beginn einer längeren Zusammenarbeit zwischen Klub und Trainer sein. Tatsächlich hielt sich Nouri nur etwas mehr als ein Jahr im Amt. Unter dem Hashtag #nouriliebezählt war er in den Sozialen Medien früh gefeiert worden, am Ende blieb nur wenig von der Liebe übrig.

Gescheitert war Nouri an den Ergebnissen, aber nicht nur. Als er gehen musste, hatte Werder von zehn Spielen fünf verloren und keines gewonnen. Werder war Vorletzter und hatte in seinen zehn Spielen gerade einmal drei Treffer zustande gebracht. Dabei hatte Nouri durchaus einen Plan gehabt, der allerdings nur hinten und nicht vorne aufging. Dabei wollte Nouri Werder eigentlich von hinten nach vorne neu aufstellen.

64, 65, 65, 66 und noch einmal 66 – macht 326. So viele Gegentore hatte Werder in den vergangenen fünf Spielzeiten kassiert. Das sollte sich ändern, also ließ Nouri das Verteidigen trainieren. Tatsächlich machte Werder defensiv unerwartete und bis dahin ungekannte Fortschritte. Dumm nur, dass es gleichzeitig so wirkte, als habe die Mannschaft bei aller Konzentration auf eine solide Abwehrarbeit vergessen, dass und vor allem wie sie Tore schießen soll. Dass Max Kruse nach dem vierten Spieltag mit einer Schulterverletzung für mehrere Wochen ausfallen sollte, war ebenfalls nicht hilfreich.

Eine fatale Ergebniskrise

Nouri gab sich nach außen hin unbeeindruckt. Natürlich hatte er bemerkt, dass er – wie zu Jahresbeginn 2017 – auf einen Punkt zusteuerte, an dem es irgendwann auch um sein Schicksal gehen würde. Doch die Ergebniskrise zu Jahresanfang hatte ihn darin bestärkt, einfach weiterzumachen, wenn man von einer Sache überzeugt ist. Der Anfang des Jahres wieder und wieder geäußerte Satz „Wir sind von unserem Weg überzeugt, und dieser Weg wird zum Erfolg führen“ fiel, leicht variiert, auch jetzt wieder regelmäßig. Das Problem nur: Zu Jahresbeginn hatte Werder gegen Dortmund und Bayern und im Grunde auch in Augsburg guten Fußball gespielt. Davon konnte nun, im Oktober 2017, nicht mehr die Rede sein.

Dem 0:3 gegen Augsburg waren ein quälendes 0:0 in Köln, ein chancenloses 0:2 gegen Gladbach sowie zwei weitere quälende 0:0-Spiele beim HSV und gegen Freiburg vorausgegangen. Der 1:0-Sieg gegen Hoffenheim im Pokal, wenige Tage vor dem Augsburg-Spiel, war nur ein Strohfeuer gewesen.

Werder spielte in den letzten Wochen unter Nouri Fußball, der nicht schön anzuschauen war. Werder fehlten Mut und Entschlossenheit im Spiel nach vorne. Dass Nouri sich standhaft weigerte, trotz der Schwäche im Sturm dem hochgehandelten Angriffstalent Johannes Eggestein eine Chance zu geben, verbesserte das Standing des Trainers in der Öffentlichkeit ebenso wenig wie sein Festhalten an formschwachen Spielern wie Robert Bauer oder Fin Bartels.

Nach der Trennung von Nouri übernahm Florian Kohfeldt, zum dritten Mal in Folge stieg damit der amtierende U23-Trainer zum Cheftrainer der Profis aus. Und zum dritten Mal in Folge wurde plötzlich vieles besser.

