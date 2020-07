Haut sich für den 1. FC Nürnberg rein: Mittelfeldspieler Patrick Erras. (imago images)

Auf den ersten Blick haben Werder Bremen und der 1. FC Nürnberg viel gemeinsam. Beide sind beliebte Traditionsvereine, aber beide können seit geraumer Zeit nicht mehr an ihre früheren Erfolge anknüpfen. Und beide werden von ihren unerschütterlichen Fans getragen. Schaut man aktuell aber genauer hin, könnten die Unterschiede kaum größer sein: Während Werder den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffte, musste Nürnberg im vergangenen Jahr den Gang in die zweite Liga antreten und leidet bis heute unter den Folgen. Beinahe hätte es die Franken sogar mit dem nächsten Abstieg erwischt, in der Relegation konnte sich der Club retten. Aktuell steht der Verein aber mal wieder ohne einen neuen Sportvorstand und ohne Trainer da.

In diesem Chaos-Zustand könnte man vermuten, dass es für Werder leicht wäre, Mittelfeldspieler Patrick Erras (25) von einem Wechsel nach Bremen zu überzeugen, zu einem Verein also, der mit ruhiger Hand geführt wird und weiter Erstligafußball zu bieten hat. Doch Erras, der 1,96-Meter-Hühne im defensiven Mittelfeld, ist in Nürnberg nicht irgendwer. Er ist ein „Clubberer“, wie man in Franken sagt. Er wurde in der Region geboren, spielte schon in der Jugend für den FCN, wurde Profi und lebt dort seinen Traum.

Aufsichtsrat schaltet sich ein

Auch der Verein weiß, was er an Erras hat. Zumindest die Teile des Vereins, die gerade noch im Amt sind. Also der Aufsichtsrat. Wie die „Bild“ nun berichtet, gibt es beim FCN Unmut darüber, dass der scheidende Sportvorstand Robert Palikuca den auslaufenden Vertrag des Spielers nicht verlängerte und Erras nun ablösefrei auf dem Markt ist. Der Aufsichtsrat gibt nun auf allen Kanälen sein Bestes, um Erras einen Wechsel auszureden. Sollte Dieter Hecking dieser Tage in Nürnberg die Verantwortung als neuer Sportvorstand übernehmen, dürfte die Personalie Erras eine seiner ersten Aufgaben werden. Wie es heißt, will der Spieler wenigstens seine sportlichen und finanziellen Perspektiven in Nürnberg erklärt bekommen, bevor er bei einem anderen Verein unterschreiben würde. Frank Baumann, ebenfalls ein langjähriger Nürnberger, müsste also schnell überzeugende Argumente liefern, um das Chaos beim FCN zu Werders Vorteil zu nutzen.