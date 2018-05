Er trug ein breites Lächeln im Gesicht – und seinen 20 Monate alten Sohn Clemens stolz auf dem Arm. Wer auf Tränen bei Zlatko Junuzovic vor dem Anpfiff gewartet hatte, wurde enttäuscht. Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald überreichte noch schnell einen Bilderrahmen samt Trikot und nach einem abschließenden Foto ging es dann endgültig auf den Platz. Schließlich hatten die Bremer noch etwas zu erledigen. Nicht nur das letzte Heimspiel von Zlatko Junuzovic, sondern auch das des gesamten Teams in dieser Saison.

Trainer Florian Kohfeldt hatte sich gegen Bayer Leverkusen erneut eine taktische Variante einfallen lassen. So tauchte Maximilian Eggestein nicht etwa im Zentrum auf, sondern auf der rechten Außenbahn. Zlatko Junuzovic musste derweil nicht auf den Flügel, sondern durfte in die Zentrale, auf der linken Seite hatte Florian Kainz den Zuschlag erhalten. In der Abwehr spielten erwartungsgemäß nach den Ausfällen von Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson nun Sebastian Langkamp und Marco Friedl.

Kruse fällt nicht elfmeterreif

Den ersten Aufreger gab es gleich nach fünf Minuten. Max Kruse hatte sich wunderschön seiner Gegenspieler entledigt, war dann jedoch im Strafraum zu Fall gekommen. Ein Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Robert Hartmann blieb jedoch aus – und das war in Ordnung, da Leverkusens Retsos den Ball gespielt hatte. Knapp zehn Minuten später wurden dann auch die Gäste erstmals gefährlich. Leon Bailey kam relativ unbedrängt zum Abschluss, sein Schlenzer aus knapp 18 Metern ging aber knapp über das Tor (15.).

Der Champions-League-Kandidat übernahm in der Folge die Kontrolle. Unheimlich bissig und hartnäckig agierte die Werkself in den Zweikämpfen, störte früh und ließ die Bremer kaum einmal durchatmen. Werder musste zudem höllisch in der Defensiv aufpassen, um nicht zu viel Räume zu gewähren, die von den spielstarken Gästen hätten genutzt werden können. Setzte das Heimteam doch einmal einen Konter, fehlte zu diesem Zeitpunkt die letzte Genauigkeit.

Schicker Fallrückzieher von Brandt

Nach einer halben Stunde hätte dann beinahe der gebürtige Borgfelder Julian Brandt für Leverkusen getroffen. Nach einer Flanke versuchte er es mit einem Fallrückzieher, letztlich kam der Ball aber zu zentral aufs Tor, Jiri Pavlenka hatte keinerlei Probleme (31.). Keine 120 Sekunden später wurde erstmals im Weserstadion gejubelt. Dabei war gar kein Treffer gefallen. Zumindest nicht in Bremen. Stattdessen führte Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger SV – und das Leid des abstiegsbedrohten Nordrivalens sorgte für enorme Freude beim grün-weißen Anhang.

Es mussten bis dato allerdings auch Meldungen von der Konkurrenz herhalten, um die Stimmung aus Bremer Sicht etwas anzuheben. Werder spielte nicht schlecht, aber eben nicht zwingend genug. Mal gab es Missverständnisse bei den Laufwegen, dann wieder Ungenauigkeiten im Passspiel. Traurige Ausbeute deshalb im ersten Abschnitt: null Torschüsse.

Gondorf ersetzt Kainz

Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit änderte Florian Kohfeldt seine Aufstellung. Für den schwachen Kainz rückte Jerome Gondorf ins Team. Das hatte auch einen taktischen Wechsel zur Folge: Eggestein übernahm jetzt seinen angestammten Posten im Mittelfeld neben Thomas Delaney, Junuzovic sollte jetzt über die linke Seite kommen und Gondorf agierte auf dem rechten Flügel.

Wieder dauerte es nur fünf Minuten, bis es im Strafraum vor der Westkurve brenzlig wurde. Leverkusens Retsos flankte von der rechten Seite scharf nach innen, wo Pavlenka den Ball nicht unter Kontrolle bekam. Den Abpraller setzte Kai Havertz dann jedoch weit drüber (50.). Es blieb dabei, die Gäste drückten und pressten, kamen gegen eine gute Bremer Abwehr aber nicht richtig zum Zuge. Umgekehrt schaffte es Werder in der Offensivbewegung aber überhaupt nicht, entscheidende Akzente zu setzen.

Jubel nur dank Eintracht Frankfurt

Das Spiel blieb zerfahren und intensiv, aber auch chancenarm. Je länger die Partie dauerte, desto deutlicher wurde, dass wohl nur ein schwerer Fehler in einer der beiden Abwehrreihen einen Treffer ermöglichen würde. Doch genau diese Schwäche leistete sich keiner der Mannschaften bis zur Schlussviertelstunde. Für zusätzlichen Schwung in der Bremer Offensive sollte dann noch einmal Milot Rashica sorgen, der Philipp Bargfrede ersetzte (78.). Nahezu zeitgleich brandete erneut Jubel auf den Tribünen auf, erneut hatte dafür aber Eintracht Frankfurt gesorgt, das nun 2:0 gegen den HSV führte.

Kurz vor Schluss dann noch einmal eine Schrecksekunde für Werder. Henrichs brachte den Ball in die Mitte, wo Pavlenka erneut nicht energisch genug zupackte. Kevin Volland stocherte nach, traf dabei aber den Tschechen am Oberschenkel (83.). Der Bremer Keeper wurde etwas länger behandelt, Volland kam ohne Bestrafung davon. Glück für den Bayer-Stürmer, der durchaus Gelb-Rot hätte sehen können.

Wenig später war dann für Zlatko Junuzovic Schluss. In der Nachspielzeit wurde er ausgewechselt und holte sich den Applaus des Publikums ab. Auf dem Feld blieb es letztlich beim Unentschieden. Die einzig positive Nachricht dabei nach einem insgesamt durchwachsenen Auftritt: Die Heimbilanz von Florian Kohfeldt hält weiter, unter seiner Regie blieben die Bremer auch im zwölften Ligaheimspiel in Folge ungeschlagen.