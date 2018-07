In der ersten Halbzeit schickte Florian Kohfeldt ein Team auf den Rasen, das in dieser Konstellation wahrscheinlich kein Pflichtspiel bestreiten wird. Folglich blieb Groningen in Halbzeit eins das aktivere und bessere Team. Im zweiten Durchgang steigerte Werder das Tempo merklich, blieb aber dennoch ohne Torerfolg.

Jiri Pavlenka konnte nach überstandenen Rückenproblemen wieder das Tor hüten, die Abwehrreihe bildeten Thore Jacobsen, Niklas Moisander, Milos Veljkovic und Felix Beijmo. Vor der Abwehr spielten zunächst Ole Käuper und Maximilian Eggestein, in der Offensive sollten Florian Kainz, Jean-Manuel Mbom, Johannes Eggestein und Joshua Sargent für Gefahr sorgen.

Werder bemühte sich, über die Innenverteidiger die Außen ins Spiel zu bringen und so Chancen zu kreieren, fand gegen die kompakt agierenden Gastgeber aber kein Durchkommen, auch weil das letzte Tempo in den Aktionen fehlte. Stattdessen hatte Groningen die besten Gelegenheiten der ersten Halbzeit. Zunächst scheiterte Gerald Postma mit seinem Schuss aufs lange Eck an Pavlenka (18.), später verpasste Tom van Weert eine scharfe Hereingabe von links knapp.

Doppelchance Sargent

50 Minuten waren gespielt, ehe Werder erstmals gefährlich vor dem Tor des niederländischen Erstligisten auftauchte. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß am Sechzehner von Käuper scheitere Sargent im Eins-gegen-eins an Groningens Keeper Sergio Padt. Wenige Minuten später zwang Sargent Padt mit einem Kopfball aus kurzer Distanz erneut zu einer Glanztat. In der Spätphase der Begegnung kamen noch die eingewechselten Max Kruse und Martin Harnik zu Abschlüssen aus der Distanz, aber auch sie brachten die Kugel nicht im Gehäuse unter.





Besonders bitter verlief der Nachmittag für Jaroslav Drobny. Der Ersatzkeeper verlebte einen sehr kurzen Arbeitstag. Drobny wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt, musste nach zehn Minuten aber verletzungsbedingt wieder vom Feld. Die Enttäuschung über das Aus war ihm deutlich anzusehen. Kein Wunder, er war nach dreiwöchiger Pause aufgrund eines Muskelfaserrisses in der Wade gerade erst zurückgekehrt. Für Drobny brachte Kohfeldt Pavlenka zurück in die Partie.

Bereits am Montag steht für Werder der nächste Test auf dem Programm. In Lohne trifft die Mannschaft auf den VVV-Venlo (Anstoß 18.30 Uhr).

FC Groningen – Werder Bremen 0:0 (0:0)

Werder: Pavlenka (46. Drobny, 57. Pavlenka) – Jacobsen, Moisander (31. Langkamp), Veljkovic (65. Friedl), Beijmo (65. Gebre Selassie), - Käuper (65. Klaassen), M. Eggestein (31. Wagner, 65. Harnik), Mbom – Kainz (46. Rashica), J. Eggestein (65. Kruse), Sargent

Tore: Fehlanzeige

Gelbe Karten: - \ Klaassen