Milot Rashica muss derzeit mit einem Infekt pausieren. (nordphoto)

Es war sehr übersichtlich beim Werder-Training auf Mallorca am Donnerstagnachmittag. Nur 14 Spieler standen auf dem Platz, darunter viele U23-Akteure. Eine reguläre Einheit sieht anders aus. Die dünne Besetzung war zum einen darin begründet, dass mehrere Spieler individuell arbeiteten. Das war nach Vereinsangaben schon länger geplant. Zum anderen sind mehrere Profis angeschlagen.

Milot Rashica plagt ein Infekt. Josh Sargent hat Oberschenkelprobleme. Auch Michael Lang schmerzt der Oberschenkel, der Rechtsverteidiger verpasst deswegen sogar das Testspiel gegen Hannover am Sonntag in Bremen. Für diese Partie fällt bekanntlich auch Fin Bartels wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel aus. Ludwig Augustinsson ist nach seinem Muskelfaserriss noch nicht zurück im Training.

Bei Leo Bittencourt (Sprunggelenksprobleme) ist ein Einsatz gegen Hannover eventuell möglich, genauso wie bei Milos Veljkovic (Adduktorenprobleme). Yuya Osako soll sicher spielen. Der Stürmer arbeitete zuletzt nach einem Infekt individuell an der Kondition, soll aber am Freitag die letzte Einheit auf Mallorca mit der Mannschaft absolvieren.

Nicht auf dem Rasen, aber im Kraftraum am Trainingsplatz waren am Donnerstag Sebastian Langkamp, Nuri Sahin, Claudio Pizarro, Niklas Moisander und Nick Woltemade. Zudem hatten nach Vereinsangaben auch am freien Mittwoch mehrere angeschlagene Spieler im Kraftraum des Hotels an ihrem Comeback gearbeitet.