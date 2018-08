Auch einen Tag später rätselten sie bei Werder noch, was dieses Unentschieden gegen Hannover 96 denn nun wert war. War es ein guter Start oder ein weniger guter? „Irgendwas dazwischen“, sagte Niklas Moisander am Sonntagmorgen und verzog dabei leicht das Gesicht. „Für mich war das okay, dafür, dass es das erste Spiel war. Es war vor allem wichtig, dass wir nach dem Rückstand zurückgekommen sind.“

Es wäre wahrlich ein schlimmes Szenario gewesen. Kein GAU, aber eben alles andere als ideal. Viele Fans hatten fest mit einem Werder-Sieg gerechnet. Knapp 6000 Anhänger der Grün-Weißen nahmen im Vorfeld an einer Mein-Werder-Umfrage teil, 91 Prozent von ihnen stimmten für einen dreifachen Punktgewinn zum Saisonstart. Auch im Stadion gab es allerlei beflügelte Prognosen zu hören, ein 2:0 war selten, manch Zuschauer träumte lieber von einem Kantersieg.

Rund 90 Minuten später hatte die euphorische Erwartungshaltung einen Dämpfer erlitten. Eigentlich sogar schon früher. Werder hatte akzeptabel gespielt, gegen die Niedersachsen aber einfach zu wenig echte Torchancen kreiert. Und plötzlich 0:1 zurückgelegen. Da war noch eine Viertelstunde zu spielen und längst absehbar, dass die Bremer nicht mit einem Feuerwerk in die Liga und Richtung Europa starten würden. Der Knalleffekt, er drohte zu einem Rohrkrepierer zu werden. Dank Theodor Gebre Selassies Kopfballtor geschah genau das nicht.

Keine große Aussagekraft

Aber was ist denn dann eigentlich passiert? Wenn man allein auf die Tabelle blickt, nicht viel. Werder hat einen Punkt geholt und schon deshalb einen relativ ordentlichen Start hingelegt. Nicht mehr und nicht weniger. In den Vorjahren war aber nicht einmal das gelungen. Mannschaften wie Bayer Leverkusen oder der FC Schalke 04 wären froh, wenn sie zumindest diesen einen Zähler hätten. Beide Klubs verfolgen wesentlich höhere Ambitionen als die Bremer, da soll es in Sachen Europa doch bitteschön gleich die Champions League sein. Allerdings kassierten sie jeweils Niederlagen zum Bundesliga-Auftakt und liegen deshalb noch hinter Werder im Klassement. „Sie haben denselben Druck wie wir“, sagte denn auch Niklas Moisander. „In der Bundesliga gibt es eben keine sicheren drei Punkte. Wir müssen jetzt nächste Woche weitermarschieren und dann Punkte holen.“

So ähnlich der Druck zwischen den genannten Teams auch sein mag – einen wesentlichen Unterschied gibt es doch. In Gelsenkirchen und Leverkusen ist die Teilnahme am internationalen Geschäft nicht weniger als absolute Pflicht. In Bremen ist sie ein Traum. Selbst als Frank Baumann am vergangenen Donnerstag die magischen Worte „Wir wollen nach Europa“ erstmals öffentlich aussprach, schickte Werders Sportchef einen ebenso dezenten wie wichtigen Nachschub hinterher: „Wir müssen aber nicht.“

An der enormen Wucht der Euphoriewelle änderte diese Äußerung nichts mehr, mancherorts mag sie sogar untergegangen sein. Dennoch ordnet sie den Ist-Zustand ganz gut ein. Denn Baumann sagte auch: „Das ist ambitioniert, aber nicht komplett unrealistisch.“ Und genau so denkt auch die Mannschaft. Folglich ist es eine logische Konsequenz, dass Spieler und Trainer nach einem 1:1 gegen Hannover nicht gerade Freudentänze aufführen. Nicht etwa, weil sie Angst haben, schon jetzt das europäische Ziel aus den Augen zu verlieren, sondern weil sie ihre eigenen Ambitionen gern untermauern möchten. Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Fußballer auf diesem Niveau Fußball spielt, um zu gewinnen. Deswegen, so versicherte Sportchef Frank Baumann auf Nachfrage von Mein Werder, sei die öffentliche Diskussion um das bremische Europa-Vorhaben keine, die auch intern geführt werde.

Europa-Anspruch wird Thema bleiben

Der Verein muss jetzt allerdings damit leben, dass an anderen Stellen regelmäßig auf den Prüfstand gestellt wird, ob Werder wirklich reif für Europa ist. Das sind die ganz normalen Mechanismen des Geschäfts. Auch bei der Konkurrenz wird man nun etwas genauer hinschauen, was die Kohfeldt-Elf wöchentlich anbietet. Kleinere Anflüge von Schadenfreude bei Strauchlern inklusive. "Natürlich haben wir uns diesen Druck selbst aufgebaut, aber das ist kein Problem für uns", betonte Niklas Moisander. "Es ist nur ein Spiel gewesen. Aber natürlich wollen und müssen wir jetzt in den nächsten Wochen gewinnen."

Am besten gleich am Sonnabend in Frankfurt. Bei der Eintracht. Eben jenem Team, dem nach der Klatsche im Supercup und dem folgenden Pokal-Aus kaum noch etwas zugetraut wurde. Und dann gewannen die Hessen nun plötzlich in Freiburg mit 2:0. Da war sie wieder, diese Unberechenbarkeit der Liga. Für Werder wird die Aufgabe dadurch nicht einfacher. Aber das wissen sie in Bremen sowieso. Genauso wie sie wissen, dass trotz eines enttäuschenden Remis gegen Hannover nicht alles schlecht war. Werder hat sogar phasenweise ziemlich gut gespielt. Aber eben nur phasenweise. Trotzdem bestand die Chance zum Sieg, unmittelbar vor Schluss hatte Johannes Eggestein eine Topgelegenheit. "Dann hätten wir das gute Ergebnis gehabt", sagte Florian Kohfeldt. Oder wie es Niklas Moisander abschließend ausdrückte: "Wenn wir gewonnen hätten, dann wäre das jetzt hier ein ganz anderes Gefühl."