Das erste Saisonspiel ist nur eines von 33 weiteren Bundesligaspielen. Und für einen Sieg gibt es auch nur drei Punkte. Trotzdem ist der erste Spieltag einer neuen Saison immer etwas Besonderes. Na klar, weil es endlich wieder losgeht. Und weil man eine Ahnung davon bekommt, ob das eingelöst werden kann, was sich Spieler, Verein, Fans und man selbst von der neuen Spielzeit versprechen.

Bei Werder hat der erste Spieltag zuletzt den weiteren Saisonverlauf bestimmt. Im vergangenen Jahr hat Werder die Spielzeit mit einer unglücklichen Niederlage beim aktuellen Champions-League-Starter 1899 Hoffenheim eröffnet und dann zu Hause die erwartete Niederlage gegen den späteren Meister FC Bayern kassiert. Nach 180 Minuten Bundesliga stand Werder im vergangenen August mit null Toren und null Punkten an letzter Stelle. Was folgte, ist bekannt. Die Mannschaft verkrampfte, der Trainer wurde immer mutloser, bis er im Herbst gehen musste.

Im Jahr davor war es noch schlechter gelaufen. Da war Werder schon nach dem ersten Spieltag und der obligatorischen Klatsche bei den Bayern Letzter, zwei Wochen später musste Viktor Skripnik gehen.

Vielversprechender Spielplan

In diesem Jahr meinen es die Spielplaner bei der DFL besser mit Werder. Zum Auftakt ist Hannover 96 im Weserstadion zu Gast, dann geht es nach Frankfurt, anschließend kommt Nürnberg. Werder wird viel dafür tun müssen, in diesen Spielen Punkte zu holen. Ein Selbstläufer wird dieser Saisonstart nicht. Aber er ist vielversprechender als der Auftakt in den beiden Jahren zuvor.

Welche Dynamik ein vermurkster Start entwickeln kann, hat Werder oft genug erlebt zuletzt. Wird Zeit, dass Werder jetzt mit einem Schnellstart endlich einmal die Erfolgswelle erwischt und reitet. Sie könnte Werder weit tragen.