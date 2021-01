Vorbei an Unions Hübner: Theo Gebre Selassie in seinem 251. Bundesligaspiel für Werder Bremen. (dpa)

Der Schriftzug „Green Legend“ auf den Werder-Trikots war wenigstens so klein geraten, dass man ihn kaum lesen konnte. Er passte überhaupt nicht zu dieser Mannschaft und dieser Leistung beim 0:2 gegen Union Berlin, allenfalls noch zum 34 Jahre alten Theo Gebre Selassie. Der Tscheche stand zum 251. Mal für Werder in der Bundesliga auf dem Feld und damit häufiger als die eigentliche Vereinslegende Claudio Pizarro (250 Spiele) und auch häufiger als jeder andere ausländische Profi vor ihm. Nach einer Feierstunde war Gebre Selassie dennoch nicht, recht trocken und offen gab der Vizekapitän zu: „Unsere heutige Leistung war eine Katastrophe.“

Noch den ganzen Januar will Werder nun so spielen, nicht katastrophal, sondern mit dem „Green Legend“-Slogan auf der Brust, wo sonst Sponsor „Wiesenhof“ wirbt. Wobei: „Green Legend“ ist kein neuer Sponsor, sondern nur eine Produktlinie des „Wiesenhof“, die für Genuss auf Basis von Pflanzenprotein steht, wie Werder verkündete. Man unterstütze den Partner gerne, erklärte Werders Geschäftsführer Klaus Filbry, „sie wollen Neues anschieben und wir wollen uns in diesem Jahr auch selbst auf den Weg machen: neue, positive Geschichten zu schreiben.“ Er sagte das vor dem Spiel. Inzwischen weiß er, einmal mehr: Aller Anfang ist schwer. Und der Weg zur Legende weit.