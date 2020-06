In der Halbzeitpause redete Florian Kohfeldt intensiv auf Schiedsrichter Harm Osmers ein. (gumzmedia/nordphoto)

Als der Halbzeitpfiff bei Werders Spiel gegen die Bayern ertönt war, machte sich Florian Kohfeldt schnurstracks auf den Weg zu Harm Osmers. Werders Trainer redete aufgeregt auf den Schiedsrichter ein. Worum es ging, war nicht zu hören, dürfte aber klar sein: um die 19. Spielminute. Bayerns Alphonso Davies lieferte sich einen intensiven Zweikampf mit Werders Leonardo Bittencourt. Als der Ball dann weg war, trat Davies noch einmal nach, sah von Osmers aber nur die Gelbe Karte. „Wenn man die Fernsehbilder anschaut, sieht es nach einer groben Unsportlichkeit und damit einer Roten Karte aus“, bewertete der frühere Bundesliga-Schiedsrichter Peter Gagelmann die Szene im Gespräch mit dem WESER-KURIER.

Genauso sahen es auch die Bremer am Dienstagabend, direkt nach Davies' Aussetzer entbrannten hitzige Diskussionen zwischen den beiden Auswechselbänken. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel hatten sich die Gemüter dann beruhigt. Kohfeldt beklagte sich nicht, sondern sagte: „Ich bleibe meiner Linie treu. Der Schiedsrichter hat es so bewertet, dann ist es so. Ich habe natürlich mitgekriegt, dass alle, die es am Fernseher gesehen haben, eher eine andere Auffassung haben.“

Die Rolle des Video-Assistenten

Beim Blick auf die vielen Internet-Kommentare zur strittigen Szene dominiert in der Tat allgemeines Unverständnis über Osmers' Entscheidung, den vermeintlichen „Bayern-Bonus“ und auch über die Rolle des Video-Assistenten Christian Dingert, der sich nicht eingeschaltet hatte. Davies' Tätlichkeit spielte sich im Rücken von Osmers ab, der die Aktion möglicherweise nicht komplett sehen konnte. „Der Ball wurde gespielt, und der Schiedsrichter hat die Szene im Augenwinkel wahrgenommen. Wir wissen nicht, wie dann die Kommunikation mit dem VAR ablief und wie aussagekräftig die Fernsehbilder für den VAR waren“, betonte Gagelmann. „Der VAR hätte rückblickend sicherlich empfehlen sollen, die Aktion noch einmal am Monitor anzuschauen. Vielleicht hat der Schiedsrichter aber auch gesagt, dass er die Aktion gesehen und sie mit einer Gelben Karte bewertet hat. Die Entscheidungen trifft der Schiedsrichter.“

Florian Kohfeldt hat zum Thema Video-Assistent die klare Meinung, dass der Unparteiische auf dem Platz entscheiden sollte, wenn er die betreffende Szene sehen konnte. „Wenn er es so bewertet, dann bewertet er es so“, sagte der Werder-Coach auch nach dem Bayern-Spiel und wiederholte seine schon mehrmals geäußerte Kritik am Videobeweis: „Der Video-Assistent suggeriert eine Gerechtigkeit über mehrere Partien und nicht über eine. Diese Gerechtigkeit kann es im Fußball nicht geben. Der VAR ist nur bei faktischen Entscheidungen eine sinnvolle Einrichtung. Die Aktion von Davies war aber eine Bewertungssache.“

Kohfeldts dezente Anmerkung

Ansonsten wolle er sich auf den Kampf gegen den Abstieg konzentrieren und dabei bleiben, Schiedsrichterentscheidungen nicht öffentlich zu kommentieren, sagte Kohfeldt, konnte sich allerdings eine Anmerkung nicht verkneifen: „Wir handhaben das immer so, aber de facto ist das eine oder andere gegen uns gelaufen. Damit meine ich nicht die Szene mit Davies, die bewerte ich nicht.“ Kohfeldt dürfte mit seiner Aussage unter anderem auf den nicht gegebenen Elfmeter im Spiel gegen Gladbach angespielt haben. Gegen die Bayern hätte eine Rote Karte gegen Davies den Bremern indes auch helfen können, schließlich hätten sie dann mehr als 70 Minuten lang in Überzahl agiert. Davies flog in der 79. Minute noch mit Gelb-Rot vom Feld, anschließend erarbeitete sich Werder mit einem Mann mehr zwei gute Chancen.

Am Ende siegten die Bayern bekanntlich mit 1:0 und machten die Meisterschaft perfekt. Hansi Flick war Davies' Tätlichkeit nach dem Abpfiff dann auch relativ egal. Der lapidare Kommentar des Bayern-Trainers: „Wenn man eine Szene vier- oder fünfmal sieht, hat man vielleicht eine andere Meinung. Aber ich möchte mich damit jetzt nicht beschäftigen, wir sind Meister geworden, deswegen hake ich das Spiel ab. Das sollte Werder auch tun und sich auf das Spiel in Mainz konzentrieren.“