Betrübt, traurig, wütend - spurlos geht die Krise an den Beteiligten bei Werder logischerweise nicht vorbei, doch die Kraft soll in der Ruhe liegen. (nordphoto)

Und plötzlich regierte wieder die Tristesse. Dort wo wenige Tage zuvor noch ein Hoffnungsschimmer aufgeflammt war, sah es nun schon wieder deutlich dunkler aus. „Es war ein Rückschlag, das ist so“, sagte auch Werders Sportchef Frank Baumann nach dem 0:3 gegen Hoffenheim. „Wir haben immer gesagt, dass der Weg hart wird, dass wir kleine Schritte gehen müssen. Denn dafür, dass wir ab sofort alles in Grund und Boden spielen, ist vor der Winterpause einfach zu viel passiert.“ Es war eine Aussage, die ebenso nüchtern wie schmerzhaft war – und doch genau den Kern der Bremer Gefühlswelt traf.

Die ersten Minuten nach einem verlorenen Bundesligaspiel haben für gewöhnlich stets allerlei Emotionen zu bieten. Kaum haben die Spieler den Tunnel auf dem Weg zur Kabine durchschritten, wird geflucht, geschimpft, durchaus mal gewütet oder mit der Faust eine Wand malträtiert, ehe es auch noch die Fragen der wartenden Journalisten zu beantworten gilt. Nach der jetzigen Niederlage hätte es nicht nur Gründe, sondern vor allem auch Verständnis dafür gegeben, wenn das Vokabular dabei – nun ja – ein wenig grober ausgefallen wäre. Doch das Gegenteil war der Fall. Erstaunlich unaufgeregt gingen die Werder-Profis mit ihrer gezeigten Leistung um.

Vogts verblüffende Erkenntnis

„Ich sehe, was wir gegen Düsseldorf und dieses Mal in der ersten Halbzeit gemacht haben. Darauf können wir aufbauen“, sagte beispielsweise Davy Klaassen. Während der Niederländer diese Worte sprach, wirkte er alles andere als beunruhigt. Er vermittelte nun auch nicht das Gefühl, die sportliche Situation zu verkennen, doch als Pulsbeschleuniger taugte sie zumindest an diesem Tag nicht. „Es gibt für mich keinen Grund zum Zweifeln oder zur Panik“, sagte Klaassen. „Es ist aber auch nicht so, dass uns nicht klar ist, dass wir in einer schlechten Situation sind.“

Auch Innenverteidiger Kevin Vogt sorgte zumindest für den einen oder anderen verblüfften Blick, als er sagte: „Wenn ich sehe, wie oft wir zum Abschluss gekommen sind, wie oft wir auch aus der zweiten Reihe abgeschlossen haben durch unsere Ballgewinne, dann war das gut.“ Dabei hatte Werder doch genau in der Offensive seine Probleme gehabt. Ein paar Einzelaktionen von Milot Rashica verströmten etwas Gefahr, der Rest kam über den Status des Bemühens kaum heraus. Nicht zuletzt Florian Kohfeldt urteilte knallhart: „Das Spiel im letzten Drittel war schlecht, da haben wir viele falsche Entscheidungen getroffen. Wenn wir schießen müssen, passen wir. Wenn wir passen müssen, schießen wir. Wenn wir flanken müssen, kappen wir ab – und andersherum“, zählte der Cheftrainer auf und ergänzte: „Die Strafraumbesetzung ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Der Wechsel zwischen Spielverlagerung und dem Spiel in die Tiefe ebenso.“

Systemwechsel unmöglich

So konträr die Aussagen also waren, so sehr passten sie doch zusammen. Kevin Vogt und Florian Kohfeldt einte nämlich, dass sie es mit einem Blick über den Tellerrand probierten. Und der beinhaltete die Umstände, die zwar nicht schön, fraglos teils selbstverschuldet, aber eben auch nicht wegdiskutierbar sind. „In der jetzigen Phase hast du nicht vier Hundertprozentige, bei denen du den Ball nur querlegen musst“, sagte Vogt deshalb. „Aber dass man überhaupt in diese Zone kommt durch mutiges Verteidigen, pressen und eine positive Körpersprache – darauf kann man aufbauen. Wir haben in interessanten Räumen viele wichtige Bälle gewonnen und sind zum Abschluss gekommen. Und die Hundertprozentigen werden auch noch kommen, da bin ich mir sicher.“

Es sind kleine Motivationshilfen wie diese, auf die der abstiegsbedrohte Klub angewiesen ist. Denn weitreichende Veränderungen im Spiel, plötzliche Kurswechsel sind kaum möglich. Auch am System könne nur minimal geschraubt werden. „Können wir mit einer Viererkette spielen?“, fragte Kohfeldt in die Runde und gab die Antwort gleich selbst. „Ich habe im Moment nicht so viele Spieler links und rechts.“ Theodor Gebre Selassie, Ludwig Augustinsson und Michael Lang sind allesamt verletzt, Marco Friedl kassierte wegen Meckerns eine ebenso dumme wie überflüssige fünfte Gelbe Karte und ist nun gegen Augsburg gesperrt. Da bleibt wenig Spielraum für eine Kettenreaktion, die hinten beginnt und vorne volle Wirkung entfaltet. „Man muss uns zugestehen, dass es momentan wenig Varianten gibt, das zu verändern“, sagte Florian Kohfeldt mit Blick auf das kränkelnde Angriffsspiel. „Daher ist es wichtig, dass wir uns in den Abläufen, die wir haben, festigen. Das ist kein Thema nur für Milot Rashica und Josh Sargent, sondern wir müssen einfach mehr Spieler in das letzte Drittel bekommen. Wir sind zu wenig im Strafraum.“

Alles kein Vergnügen

Frank Baumann sah es ganz ähnlich: „Wir sind alle gefordert. Dass es im Kombinationsspiel ab und an mal hakt, ist nicht ungewöhnlich für solch eine Situation“, sagte er, „aber das wird wieder kommen, weil die Jungs schon bewiesen haben, dass sie es deutlich besser können. Doch dafür brauchen wir eben Erfolgserlebnisse.“

Gegen Hoffenheim waren es allenfalls kleine. Und sie mussten beinahe mit der Lupe gesucht werden. So hatten die Bremer schließlich gegen einen Gegner verloren, der selbst auch kein Offensivfeuerwerk abgebrannt hatte, am Ende aber trotzdem dreimal einen Treffer bejubeln durfte. War Werder also wieder einmal auseinandergefallen, hatte sich dem eigenen Schicksal nach dem ersten Rückschlag ergeben? „Ich würde nicht sagen, dass wir uns nicht gewehrt haben. Da würde ich mich vehement gegen wehren“, betonte Florian Kohfeldt. „Wir haben kein gutes Spiel gemacht über 90 Minuten. Ich will auch nichts schönfärben, aber ich habe nur dieses eine Ziel vor Augen: den Klassenerhalt. Daran hangele ich mich entlang. Und dann muss ich auch den Punkt mit hineinnehmen, dass ich schon der Meinung bin, dass wir auch mit kleinen Rückschlägen im Spiel besser umgegangen sind als noch vor der Winterpause.“ Gereicht hat das bekanntlich nicht. „Natürlich sind wir nicht auf dem Niveau vom Beginn der Hinrunde oder schon gar nicht auf dem der Vorsaison, aber wir sind auf dem Niveau, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden.“

Und natürlich bekam Werders Coach sofort die Frage gestellt, wie genau das denn gelingen soll. „Das wird harte Arbeit“, entgegnete er. „Es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, was wir hier gerade machen, aber wir werden es trotzdem machen.“