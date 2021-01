Seine Mannschaft musste sich nach der Niederlage warm anziehen: Werders wütender Trainer Florian Kohfeldt. (nordphoto)

Vor ein paar Jahren wurde der Trainer Mirko Slomka in der Bundesliga deshalb etwas skeptisch begleitet, weil er jede noch so schlechte Leistung seiner Spieler mit einem charmanten Lächeln erklären konnte, sobald irgendwo eine Fernsehkamera eingeschaltet wurde. Slomka verlor damals mit Schalke wirklich nicht viele Spiele, dennoch hatte „Der nette Herr Slomka“, wie ihn selbst das Fachmagazin kicker bezeichnete, dann doch irgendwann ausgelächelt.

Kritiker von Florian Kohfeldt werfen dem jungen Bremer Trainer genau das vor, dieses offenbar bedingungslose Verständnis für seine Spieler, deren zahlreiche Fehler er mindestens so schnell erklären kann, wie sie auf dem Feld gemacht werden. Er wirkt auf Außenstehende dann wie der erste Fan seiner Mannschaft. Nach dem Spiel gegen Union war damit Schluss. Wie so viele Fans wirkte Kohfeldt noch lange nach dem Abpfiff eher so, als habe er seinen Werder-Schal wütend in die Ecke gepfeffert.

Zunächst hatte er gleich nach Spielende ganz alleine den Stadioninnenraum verlassen, um sich im Kabinentrakt etwas zu sammeln. Dann kam er als anderer Mensch zurück. „Wir haben einfach sehr, sehr schlecht Fußball gespielt. Wir waren zu passiv, wir waren nicht in den Zweikämpfen, haben keine zweiten Bälle gewonnen und einfach alles das, was wir machen wollten, nicht gemacht“, begann Kohfeldt vor all den TV-Kameras und Journalisten, die Erklärungen für das Unerklärliche verlangten: für einen geradezu abenteuerlich schlechten Bremer Auftritt bei diesem 0:2 gegen ein ersatzgeschwächtes Team von Union Berlin. Seine Kritik steigerte sich, ganz im Gegensatz zum Spiel seiner Mannschaft. „Es war in allen Belangen einfach schlecht. Es gibt nichts zu erzählen, was gut war. Ich gehe davon aus, dass die Spieler das auch so sehen. Wir haben hanebüchene Fehler gemacht.“

Da sprach er immerhin noch von „wir“, doch das änderte sich, später wurde ein „sie haben“ und ein noch distanzierteres „die haben“ daraus, als er über das desolate Auftreten vieler Bremer Spieler sprach. Sein Pressesprecher Christoph Pieper war da schon bemüht, den aufgebrachten Trainer wieder in den menschenleeren Kabinengang zu bekommen, aber es war Kohfeldt ein Bedürfnis, mal auf die Pauke zu hauen. Bocksauer nannte er sich selbst noch, er habe aber „kein Sauerbarometer“, um seinen Gemütszustand auf einer Skala einordnen zu können.

Lob von Matthäus für Kohfeldts klare Worte

Mal wieder hatte er sich im Vorfeld eines Schlüsselspiels weit aus dem Fenster gelehnt, das war ihm bereits in der Fast-Abstiegssaison des Vorjahres einige Male schlecht bekommen. Auch damals ließen ihn seine Spieler oft im Stich. Gegen Union, einen Gegner auf Augenhöhe, wie Kohfeldt am Tag vor dem Spiel glaubte und sagte, wollte er mit Werder durch einen Sieg einen wichtigen Schritt ins Mittelfeld der Tabelle machen. Doch die Berliner konnten sich gar nicht so tief bücken, um mit dieser am Sonnabend einfach nur zweitligareifen Bremer Mannschaft auf Augenhöhe zu sein.

Die Enttäuschung über das Gesehene arbeitete in Kohfeldt. „Wir haben zum ersten Mal seit dem Hertha-Spiel am ersten Spieltag eine Leistung abgeliefert, wo wir nicht im Ansatz eine Chance hatten, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Und das geht nicht“, wetterte er. An der Einstellung könne es nicht gelegen haben, fügte er an, „denn woher, bitteschön, sollten wir die Arroganz nehmen, gegen einen Tabellensechsten nicht alles zu geben? Dann müssten sich einige aber ganz stark hinterfragen“. Später sprach er noch über mögliche Träumer im Bremer Team, die nach den Siegen kurz vor Weihnachten gegen den Vorletzten Mainz und im Pokal beim Zweitligisten Hannover vielleicht geglaubt hätten, es gehe von alleine.

Im fernen München hörte sich der erfahrene „Sky“-Experte Lothar Matthäus das im TV-Studio an und lobte Kohfeldt für einen „authentischen Auftritt“, denn: „Das sind klare Aussagen, ohne dass er jemanden namentlich angegriffen hat. Die Zeiten haben sich verändert: Vor 30 Jahren haben sie uns ans Kreuz genagelt nach solchen Spielen, wie Werder eins abgeliefert hat. Und zwar: namentlich ans Kreuz genagelt.“ So aber würden sie bei Werder in den nächsten Tagen „nicht gegenseitig aufeinander sauer sein, weil der eine dies und der andere das gesagt hat, sondern sie werden allgemein sauer sein, weil sie schlecht waren“.

Gegen Ende seines emotionalen Wut-Marathons vor den Medien klang Kohfeldt fast schon wieder versöhnlich: „Es ist jetzt nicht so, dass ich den Stab über die Mannschaft breche, denn es ist ja nichts, was wir Woche für Woche so abliefern. Aber diesmal müssen wir uns alle hinterfragen.“ Da war er schon wieder beim „Wir“, und er weiß ja auch: Angesichts der klammen Werder-Kasse wird es keine Verstärkung im Winter geben, er muss eher hoffen, dass nicht noch ein Spieler verkauft wird. Bei aller Fachlichkeit als Trainer sei es aber wichtig, die Enttäuschung auch mal in der Öffentlichkeit „emotional an die Mannschaft weiterzugeben“. Die Botschaft dürfte angekommen sein. Wenn nicht jetzt, dann nie, sollte man meinen.