Davie Selke reckte den Daumen als unmissverständliche Geste nach oben und ging in die Kabine. (nordphoto GmbH / gumzmedia)

Die Corona-Aufregung beim SV Werder Bremen war nur von kurzer Dauer: Kurz nach der Bekanntgabe, dass es unklare Test-Ergebnisse bei zwei Spielern gegeben hat, gab der Bundesligist am Montagnachmittag schon Entwarnung.

Nach Niklas Moisander herrscht nun auch bei Davie Selke Klarheit: Die neuerlichen Tests auf das Coronavirus sind negativ, nachdem bei beiden Spielern am Sonntag unklare Ergebnisse vorgelegen hatten. Darüber hatte Trainer Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz des SV Werder Bremen am Montag berichtet.

Nicht einmal eine Stunde nach Kohfeldts Erklärung zeigte sich dann Davie Selke am Weserstadion, reckte den Daumen als unmissverständliche Geste nach oben und ging in die Kabine. Wenig später stieg er mit der Mannschaft in den Bus nach Gladbach, wo am Dienstagabend (18.30 Uhr, WESER-KURIER-Live-Ticker) das Auswärtsspiel gegen die „Fohlen“ steigt. Auf Twitter gab Werder Bremen schließlich auch offiziell Entwarnung.