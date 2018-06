Werder hat ein 20-Quadratmeter-Problem: So viel Platz benötigt die Hintertorkamera, die gemäß der Medienrichtlinien der Deutschen Fußball-Liga (DFL) ab 2018/2019 verpflichtend in jedem Bundesligastadion aufgebaut werden soll. Das Problem: Die Bremer Ostkurve ist dafür bislang ungeeignet. Bauliche Maßnahmen müssen her – und die könnten darin münden, den Oberrang so zu verändern, dass auch dieser künftig einzig aus Stehplätzen besteht. Das bestätigt Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald in der "Deichstube".

Diese Idee sei "sehr charmant", erklärte Hess-Grunewald – nicht zuletzt auch wegen der unliebsamen Alternativen: Weder ein Tausch der Sitz- und Stehplätze zwischen Ober- und Unterrang noch das simple Einsparen von 500 Plätzen zugunsten der bald obligatorischen Zusatz-Kamera stößt bei den Werder-Anhängern in ihrem Allerheiligsten auf Zustimmung. Und eine Entscheidung ohne die Abstimmung mit den treusten Bremer Fans soll es nicht geben: "Alle Ideen werden mit und von den Fans diskutiert", betont Hess-Grunewald.

Noch ist nichts endgültig – auch, weil nicht jeder der Dauerkarteninhaber seinen Stammplatz auf einem der 3000 Sitzplätze im Oberrang gerne räumen möchte, um Platz für eine gemeinsam mit den 7500 bereits vorhandenen Stehplätzen insgesamt 13 000 Fans fassende Ostkurve zu machen. Hierfür müssen noch Lösungen gefunden werden, ehe ein Umbau beginnen kann.

