Konnte einiges abwehren, musste sich den Bayern dann aber auch geschlagen geben: Werder-Torwart Jiri Pavlenka. (nordphoto GmbH / Kokenge via www.imago-images.de)

Jiri Pavlenka: Sorgte mit seinen Paraden dafür, dass es kein Münchner Schützenfest wurde, Pfosten und Latte halfen ihm dabei. Note 2,5

Theodor Gebre Selassie (bis 63.): Hielt sich auf der rechten Seite doch sehr zurück, zu groß war offenbar der Respekt vor Davies und Gnabry, die ihm das Leben allerdings auch schwer machten. Zu seinem vorsichtigen Auftritt passte die leichtfertig vergebene Kopfball-Chance zum Anschlusstreffer (54.). Wegen Problemen nach einem Schlag ins Gesicht wurde der Tscheche erstmals in dieser Saison ausgewechselt. Note 4,5

Christian Groß: Rotierte für Milos Veljkovic ins Team. Seit seinem letzten Startelf-Einsatz am 2. Januar hat der Innenverteidiger nur zehn Minuten gespielt – und diese fehlende Praxis war Groß deutlich anzumerken. Besonders bei Klärungsversuchen ohne großen Druck, die oft beim Gegner landeten. Note 5

Mehr zum Thema 1:3 im Heimspiel Werder kommt gegen die Bayern glimpflich davon Seit 25 Ligaspielen hat Werder nicht mehr gegen Bayern München gewinnen können. Auch in der Heimspiel-Partie am Samstag hat sich das nicht geändert. Mit einem 1:3 ... mehr »

Ömer Toprak: Der Abwehrchef konnte diesmal das Zentrum nicht schließen – weder selbst noch organisatorisch. War wie seine Kollegen viel zu weit weg von den Gegenspielern. Note 5

Niklas Moisander: Ersetzte den gesperrten Friedl, verteidigte dabei sehr tief und nur selten nach vorne. In der Luft bekam er gegen Lewandowski und Co. keinen Stich. Note 5



Ludwig Augustinsson (bis 88.): Zunächst durchaus mit Vorwärtsdrang auf der linken Seite und einer frühen Chance, als er aber zu harmlos abschloss (6.). Hinten mit Problemen gegen den schnellen Coman. Dazu mit gefährlichen Bällen durch die eigene Hälfte. Note 5

Maximilian Eggestein (bis 63.): Das gab es noch nie in dieser Saison – der Dauerbrenner wurde ausgewechselt. Hinter ihm lag eine schwierige Stunde, in der er als Sechser zwar sichtlich bemüht war, mit direktem Spiel die Offensive wenigstens ein bisschen gefährlich zu machen. Aber das gelang zu selten. Eggestein agierte insgesamt zu fehlerhaft und in den Zweikämpfen nicht energisch genug. Note 4,5

Kevin Möhwald: Wirkte als zweiter Sechser häufig unkonzentriert und bei weitem nicht so giftig wie sonst. Brachte weder defensiv noch offensiv Struktur ins Bremer Spiel. Note 5

Romano Schmid (bis 63.): Der Kleine agierte durchaus frech gegen die großen Bayern, konnte sich hin und wieder auch mal durchsetzen, doch dann liefen die Aktionen meistens ins Leere. Note 4,5

Josh Sargent: Als Mittelstürmer aufgestellt, aber eher ein Allrounder, der sehr viel unterwegs war, um Löcher zu stopfen und da aggressiver wirkte als viele seiner Kollegen. Nach vorne ging aber auch fast gar nichts, bis er den Angriff zum 1:3 einleitete. Note 4,5

Milot Rashica: Spielte viel zu sehr auf eigene Rechnung, vergaß dabei vorne seine besser postierten Kollegen und verlor in gefährlichen Zonen den Ball. Seine vergebene Großchance, als er an Neuer scheiterte, passte da bestens ins Bild (85.). Note 5

Mehr zum Thema Länderspielpause Ende März Werders Nationalspieler dürfen nicht in Virusvarianten-Gebiete Bei der Länderspielpause Ende März geht es auch für einige Spieler von Werder wieder auf Reise. Doch einige Länder sind dabei wegen der Corona-Pandemie tabu. mehr »

Niclas Füllkrug (ab 63.): Er trifft wieder! Erstes Tor seit dem 17. Oktober 2020. Das wird ihm guttun, auch wenn es nur ein Abstauber nach Rashica-Schuss und der Ehrentreffer war. Note -

Leonardo Bittencourt (ab 63.): Brachte – ganz typisch für ihn – ein bisschen Gift ins Spiel, mehr allerdings auch nicht. Note -

Felix Agu (ab 63.): Bekam gleich mal die Münchner Härte zu spüren und geriet als Ersatz von Gebre Selassie manchmal ganz schön ins Schleudern.

Milos Veljkovoc (ab 76.): Sollte mithelfen, die Niederlage in Grenzen zu halten. Note -

Eren Dinkci (ab 89.): Kleines Bonbon für den Jung-Profi, der die Bayern kurz kennenlernen durfte. Note -