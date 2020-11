Jiri Pavlenka spielt mit der tschechischen Nationalmannschaft gegen Deutschland. (nordphoto)

Werder bleibt bei seiner Linie und stellt keine Nationalspieler für Länderspiele in Corona-Risikogebieten ab. So sind die Bremer bereits in den vergangenen Länderspielphasen verfahren, inzwischen hat sich allerdings die Zahl der Risikogebiete noch einmal deutlich erhöht. Das führt dazu, dass in der kommenden Länderspielphase nur Jiri Pavlenka zu seinem Nationalteam reist, wie Werder am Donnerstag mitteilte. Der Torwart spielt mit Tschechien am 11. November in Leipzig gegen Deutschland. Da die Partie im Inland ausgetragen wird, muss er sich nach der Rückreise nicht in Quarantäne begeben.

Andere Nationalspieler wie Josh Sargent, Marco Friedl, Milos Veljkovic, Yuya Osako und Milot Rashica hätten nach Spielen in ausländischen Risikogebieten gemäß einer Verordnung des Bremer Gesundheitsamts für fünf Tage in Quarantäne gemusst, auch bei einem negativen Testergebnis. Werders Sportchef Frank Baumann erklärte daher nun: „Wir haben mit unseren Spielern und den Verbänden gesprochen. Die Fifa entbindet die Vereine von der Abstellungspflicht, sofern eine Quarantäne im Anschluss erfolgt. Wir wissen, dass die Spieler gerne zu ihren Teams reisen würden, allerdings können wir das Risiko vor dem Hintergrund der Gesamtsituation dieses Mal nicht eingehen."