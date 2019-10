Claudio Pizarro absolvierte am Mittwoch eine individuelle Trainingseinheit. (nordphoto)

In zwei Trainingsgruppen sind die Werder-Profis am Mittwoch in die neue Woche gestartet. Die gute Nachricht dabei: Alle Spieler, die Chefcoach Florian Kohfeldt dort erwartet hatte, waren dabei. So mischte am Nachmittag beispielsweise auch Ömer Toprak mit, der somit vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (Sonntag, 18 Uhr) einen weiteren Schritt in Richtung Kader-Rückkehr unternommen hat. Auch Sebastian Langkamp, der zuletzt von einem Hexenschuss ausgebremst worden war, stand wieder auf dem Platz.

Eine kleine Ausnahme gab es dann aber doch noch: Claudio Pizarro, der am Sonntag das Training der Reservisten vorzeitig wegen Rückenbeschwerden abgebrochen hatte, absolvierte ein individuelles Programm. Während die Kollegen am Morgen also den Ball rollen ließen, war der Peruaner weniger Meter daneben auf dem Rasen als Solist unterwegs.