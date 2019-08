Stellen Sie sich vor, Sie fahren heute Abend in ein Fußballstadion, und es ist egal, welche der beiden gegeneinander spielenden Mannschaften gewinnt. Sie freuen sich in jedem Fall. Vielen der gut 41 000 Zuschauer dürfte es so gehen, die dabei sind, wenn Atlas Delmenhorst in der ersten DFB-Pokal-Runde im Weserstadion gegen Werder spielt.

Delmenhorst ist tiefstes Werder-Land. Die rund 12 000 Zuschauer, die aus Delmenhorst nach Bremen kommen, sind vermutlich in Doppelfunktion vor Ort. Selbst in der Delmenhorster Mannschaft sind einige eingefleischte Werder-Fans, sie spielen also gegen ihre eigenen Idole. Wer auch gewinnen wird, es ist in jedem Fall ein Heimsieg

Zunächst wurde mit 30 000 Zuschauern kalkuliert, am Ende hätten sogar mehr ­Tickets verkauft werden können als zur Verfügung stehen. Eine ganze Region freut sich auf dieses Spiel. Und selbst der DFB, nicht gerade für unkonventionelle Lösungen bekannt, hat die Statuten verändert, damit Delmenhorst ins Weserstadion ziehen kann und nicht vor 6000 Fans im heimischen Stadion spielen muss. Gute Vorzeichen für einen tollen Fußballabend in ­Bremen.