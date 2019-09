Der FC Bayern München erhält nach einem „Kicker“-Bericht mehr als 45 Millionen Euro durch die internationale Vermarktung von Bundesliga-Spielen - und damit mehr als die letzten acht Klubs der Liga zusammen. Demnach gehen 45,07 der insgesamt 254 Millionen an den Rekordchampion aus München, gefolgt von Borussia Dortmund (32,42 Millionen) und dem FC Schalke 04 (27,68 Millionen). Werder dagegen bekommt aus diesem Topf gerade einmal 5,5 Millionen Euro, genau so viel wie der SC Freiburg. Nur der SC Paderborn, Fortuna Düsseldorf und Union Berlin (jeweils 3,44 Millionen Euro) kassieren weniger als die Bremer.

Wichtig: In dieser Auflistung geht es nur um die internationale Vermarktung. Bei den nationalen TV-Geldern liegt Werder im Bundesliga-Mittelfeld und kassiert in der laufenden Saison rund 52 Millionen Euro. Doch warum bekommen die Bremer so wenig aus dem Topf der internationalen Erlöse? Ganz einfach, weil sie ihr bislang letztes Europapokal-Spiel im Dezember 2010 bestritten haben.

Die internationalen TV-Gelder werden zur Hälfte anhand einer Fünf-Jahres-Wertung mit Blick auf das internationale Abschneiden vergeben. 25 Prozent werden danach verteilt, wie oft sich die Vereine in den zurückliegenden zehn Jahren für die Champions oder Europa League qualifiziert haben. Werder hat in diesem Bereich also wenig zu bieten und bekommt nur dann mehr Geld, wenn endlich mal wieder die Qualifikation für Europa gelingen sollte.