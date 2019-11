Trainer Florian Kohfeldt und Nuri Sahin verbindet eine sportlich und fachlich sehr enge Beziehung. (nordphoto)

Er führt viele Gespräche, macht sich reichlich Notizen. In der Vergangenheit stand er bei seinem Heimatklub RSV Meinerzhagen manchmal an der Seitenlinie, neuerdings hospitiert er bei Werders U17. Keine Frage, Nuri Sahin hat bereits ein recht konkrete Vorstellung davon, wie seine Zeit nach der Karriere aussehen soll. Der 31-Jährige möchte irgendwann einmal als Trainer arbeiten - möglicherweise auf höchstem Niveau. Der Weg dorthin ist lang und beschwerlich, doch Sahin will nichts dem Zukunft überlassen. "Ich schreibe mir Trainingseinheiten auf, hole mir Ideen von verschiedenen Spielern", sagte der Mittelfeldspieler unter der Woche. "Mit Leonardo Bittencourt habe ich zum Beispiel lange über Julian Nagelsmann geredet, um zu wissen, wie er arbeitet. Mit Tim Borowski rede ich darüber, wie es als Ex-Spieler ist, im Trainer-Team zu sein.“

Die theoretischen Voraussetzungen sind also da, aber hat Nuri Sahin auch das praktische Zeug, um ein echter Coach zu sein. Einer, der es wissen könnte, ist sein aktueller Vorgesetzter. „Erst einmal hoffe ich, dass er in ein paar Jahren noch ein Spieler von mir ist“, sagt Florian Kohfeldt lachend, als er jetzt auf dieses Thema angesprochen wurde. „Nuri bringt sehr viel mit für den Trainerjob“, lobte der 37-Jährige, schob allerdings auch ein Aber hinterher. „Ob es wirklich etwas für ihn ist, wird er erst sehen, wenn er es macht. Es sieht von außen anders aus als es ist.“