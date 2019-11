Das Spiel gegen Mönchengladbach wird für Michael Lang besonders. (nordphoto)

Eine öffentliche Trainingseinheit steht für die Werder-Profis am Donnerstag auf dem Programm. Ab 11 Uhr trainiert die Mannschaft auf dem Platz am Weserstadion. Anschließend spricht Michael Lang in einer Medienrunde über das anstehende Duell gegen Borussia Mönchengladbach. Der Außenverteidiger ist aktuell von den Gladbachern an Werder ausgeliehen. Alle Informationen zur Medienrunde gibt es hier.