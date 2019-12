Milos Veljkovic steht am Mittwoch Rede und Antwort. (nordphoto)

Am Dienstag durften die Werder-Profis den Sieg in Wolfsburg und das Ende der Negativserie genießen, am Mittwoch beginnt die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Paderborn. Ab 11 Uhr steht eine öffentliche Trainingseinheit am Weserstadion auf dem Programm. Ab 14.30 Uhr trainieren einige Spieler im Kraftraum und einige auf dem Platz.

Zwischendurch spricht Innenverteidiger Milos Veljkovic mit den Journalisten. Alle Informationen dazu gibt es hier.