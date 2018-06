Es war bereits spät geworden in Klagenfurt, als das Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich endlich losgehen konnte: Eigentlich sollte die Partie im Wörthersee-Stadion bereits um 18 Uhr angepfiffen werden, Regen, Hagel und Gewitter zögerten den Spielbeginn allerdings bis auf 19.45 Uhr heraus. Während Florian Kainz, der einzige aktuelle Werder-Profi im Aufgebot beider Teams, zunächst auf der Bank Platz nehmen musste, standen auf Seiten Österreichs die Ex-Bremer Sebastian Prödl, Marko Arnautovic und Florian Grillitsch in der Startformation.

Im Trikot der DFB-Elf gab es derweil anfänglichen Grund zur Freude für gleich zwei ehemalige Werderaner: Nils Petersen, überraschend von Joachim Löw in den vorläufigen WM-Kader berufen, feierte als Mittelstürmer sein Startelf- und Nationalmannschaftsdebüt. Ein anderer durfte sich sogar in die Torschützenliste eintragen: In der 11. Minute nutzte Mesut Özil einen Abspielfehler von Österreichs Keeper Jörg Siebenhandl und traf mit einem Schlenzer von halbrechts zum 1:0.

In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Testspiel, in dem Deutschland mehr Ballbesitz für sich verzeichnen konnte, die Österreicher aber immer wieder punktuell gefährlich wurden und so den rekonvaleszenten Manuel Neuer im Tor der DFB-Elf warmschossen, der nach ausgeheiltem Mittelfußbruch darauf hofft, rechtzeitig zu Turnierbeginn in Form zu kommen. Eine der besten Gelegenheiten hatte Grillitsch in der 32. Minute, als ein Abschluss in die kurze Ecke nur mit Mühe von Neuer zur Ecke pariert werden konnte.

Kainz kommt spät als Joker

Während diese zu diesem Zeitpunkt im Spiel noch nichts einbrachte, sah das in der zweiten Halbzeit allerdings anders aus: Am langen Pfosten konnte nach einem weiteren Eckball Martin Hinteregger freistehend abschließen. Ein scharf geschossener Ball aus spitzem Winkel fand in der 53. Minute seinen Weg an Neuer vorbei ins Netz, nur einen Angriff später musste der deutsche Schlussmann in höchster Not gegen den einschussbereiten Arnautovic parieren. In der 69. Minute ging Österreich dann sogar in Führung: Alessandro Schöpfs Treffer zum 2:1 wirkte mit jeder Minute mehr wie die logische Konsequenz deutscher Ungenauigkeiten, die Österreich mit schnellem Umschaltfußball ausnutzen wollte.

Nach zahlreichen Wechseln – in der 76. Minute gingen Petersen und Özil für Mario Gomez und Julian Draxler vom Feld, auf Seiten der Österreicher wichen Grillitsch (79.) und Arnautovic (84.) für Stefan Ilsanker und Guido Burgstaller – gerieten die spielerischen Bemühungen beider Teams zusehends zu Stückwerk. Kurz vor Schluss durfte dann auch noch Kainz am Erfolg über die deutsche 1B-Elf mitwirken: Der Bremer Linksaußen kam in der 88. Minute für Peter Zulj in die Partie und brachte den Sieg im prestigeträchtigen Duell gegen die DFB-Elf mit nach Hause.