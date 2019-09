Florian Kohfeldt saß im Presseraum des Weserstadions, schenkte sich ein Glas Wasser ein, grinste zufrieden und sagte zuallererst: „Die Erleichterung ist sehr groß.“ Damit sei das Wichtigste schon gesagt, und die Medienrunde nach dem 3:2-Sieg gegen Augsburg könne direkt wieder beendet werden, scherzte der Werder-Trainer. Natürlich redete Kohfeldt danach noch weiter über die Partie, doch Erleichterung war tatsächlich das vorherrschende Gefühl bei allen Bremer Spielern und Verantwortlichen. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt hatte Werder endlich die ersten Punkte eingefahren und damit die Stimmung erst einmal gerettet. Nur der Sieg zählte am Ende. „Jetzt sind wir drin in der Saison“, unterstrich Nuri Sahin.

Bei aller Erleichterung offenbart ein genauerer Blick auf das teilweise vogelwilde Fünf-Tore-Spektakel gegen Augsburg jedoch, dass es aus Bremer Sicht zwar viel Licht, aber auch viel Schatten gab.

Die Lichtblicke

1. Das Spiel nach vorne funktioniert gut. In allen drei Bundesliga-Spielen kam Werder zu vielen Torchancen. Gegen Augsburg stimmte auch die Ausbeute. „Offensiv haben wir wirklich sehr gut gespielt“, betonte Niclas Füllkrug. Ein Grund dafür war er selbst. Der neue Stürmer überzeugte schon gegen Hoffenheim mit einem Tor und glänzte gegen Augsburg als Wegbereiter des ersten Treffers. Dazu spielt Yuya Osako aktuell überragend, und auch Josh Sargent nutzte seine Chance, indem er zum 2:1 traf. „Wir haben in der ersten Halbzeit teilweise berauschenden Fußball geboten“, schwärmte Kohfeldt. Dem Trainer gefiel vor allem die Variabilität seiner Mannschaft. Werder kann über Flanken, durch das Zentrum oder durch Bälle über die gegnerische Pressinglinie zum Erfolg kommen. Das macht die Bremer schwer ausrechenbar.

2. Die Mannschaft stemmte sich mit Macht gegen den drohenden Punktverlust. Die Phase nach dem Augsburger 2:2 (46.) war überaus kritisch. Werder hatte sich trotz der Überzahl nach dem gegnerischen Platzverweis eine kollektive Auszeit direkt nach der Halbzeit genommen und einen überflüssigen Konter kassiert. „Das Stadion war danach komplett leise. Dann bist du gefragt als erfahrener Spieler. Aber ganz ehrlich, ich war auch baff und habe fünf bis zehn Minuten gebraucht, um nochmal anzukurbeln“, gab Sahin zu. Das Spiel hätte sogar ganz kippen können, aber die Bremer schüttelten sich, die Führungsspieler übernahmen Verantwortung und die Mannschaft drückte auf die erneute Führung. „Ein großes Kompliment dafür, dass wir ruhig geblieben sind und unser Spiel gespielt haben“, lobte Kohfeldt.

3. Michael Lang könnte sich als wertvolle Soforthilfe in der von Verletzungen gebeutelten Abwehr erweisen. Seit März hatte der Rechtsverteidiger kein Pflichtspiel mehr bestritten, erst am Donnerstag hatte er bei Werder unterschrieben, und trotzdem lieferte der 28-Jährige eine tadellose Leistung ab. „Michael hat das gezeigt, was ich von ihm erwartet habe. Er hat gute Offensivlösungen und schlägt gute Flanken“, sagte Kohfeldt. Lang dürfte noch besser und vor allem mutiger werden, wenn er die Mannschaft richtig kennt. „Es war nicht ganz einfach für mich. Wenn man das Ganze trainieren kann, fühlt es sich besser an“, gab der Schweizer zu, der während der zweiwöchigen Länderspielpause nicht zum Nationalteam reist, um seine neuen Teamkollegen besser kennenzulernen. Da Lang rechts spielte, konnte Theo Gebre Selassie übrigens als Innenverteidiger aushelfen und tat dies zur vollen Zufriedenheit seines Chefs. „Das ist nicht seine Grundposition, aber er hat es extrem gut gemacht“, sagte Kohfeldt.

Die Schattenseiten

1. Gegen Augsburg gab es immerhin kein Gegentor mehr nach einer Standardsituation, doch die kleinen Abwehrfehler mit großer Wirkung begleiten Werder weiterhin durch die Saison. „Wir haben wieder zwei Gegentreffer gekriegt, und wir werden nicht immer drei schießen“, mahnte Kohfeldt. Der Coach hatte vor dem Spiel davor gewarnt, dass die Augsburger bei Kopfbällen und Kontern gefährlich sind. Und was passierte? Der Gegner traf einmal per Kopf und einmal nach einem schnellen Gegenangriff. „Nach drei Spielen muss man sagen: Es ist vielleicht kein Zufall mehr. Einmal haben wir die Mannorientierung nicht. Einmal spielen wir auf Abseits, obwohl wir da nicht auf Abseits spielen dürfen“, analysierte Kohfeldt die Gegentreffer. Acht Gegentore nach drei Partien sind der drittschlechteste Wert der Liga. Zum Teil liegt das sicherlich an den vielen Ausfällen in der Defensive, doch in der Viererkette stehen immer noch Stammspieler wie Gebre Selassie und Moisander. Speziell Abwehrchef Moisander wirkt nicht immer so souverän wie gewohnt, erhält aber Rückendeckung von Kohfeldt: „Ich fand seine Leistung stabil.“

2. Werder hat ein Problem mit dem Schlussspurt. Gegen Hoffenheim kassierten die Bremer den entscheidenden Treffer in der 87. Minute. Gegen Augsburg zitterten sie sich in Überzahl dem Ende entgegen und hatten Glück, dass Florian Niederlechner am Pfosten scheiterte (82.). Kohfeldt hat diese Schwäche seiner Mannschaft erkannt: „Die letzten zehn Minuten waren nicht gut. Da hätten wir höher anlaufen müssen. Das ist ein grundlegendes Problem. Wir müssen das Spiel zumachen und müssen klarer sein. Das macht mir ein bisschen Sorgen.“ Es herrscht also noch Gesprächsbedarf.

3. Die Verletztenmisere nimmt einfach kein Ende. Kevin Möhwald war topfit und sollte gegen Augsburg von Anfang an spielen, doch dann machte plötzlich sein Knie Probleme. Am Sonnabend ließ er das Abschlusstraining sicherheitshalber aus, am Sonntag wachte er mit einem dick angeschwollenen Knie auf. „Es ist ein bisschen verhext“, stöhnte Kohfeldt, der noch nicht sagen konnte, wie lange Möhwald ausfallen wird. In der ersten Hälfte bekam zudem Nuri Sahin einen Schlag auf das Knie, konnte nach einer Behandlungspause aber weitermachen. Doch wie hätte Kohfeldt reagiert, wenn Sahin ausgefallen wäre? Für das Mittelfeld standen ihm mit Christian Groß, Ilia Gruev und Simon Straudi nur noch drei U23-Spieler zur Verfügung. „Für Nuri wäre Groß reingekommen“, sagte Kohfeldt und betonte: „Wir gehen dadurch. Ich lasse keinen Zweifel an der Qualität der Jungs zu.“